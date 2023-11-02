Стало известно о гибели еще одного жителя Пермского края в зоне СВО

На СВО был убит 58-летний военный из Пермского края. Петр Моисеев родился 25 апреля 1965 года в деревне Подкина Юрлинского района, жил в деревне Зарубина. В августе 2023 года решил подписать контракт. Был убит 21 октября 2023 года, сообщает администрация Юрлинского округа.