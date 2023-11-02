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Posted 2 ноября, 04:30

Published 2 ноября, 04:30

Modified 2 ноября, 04:32

Updated 2 ноября, 04:32

Стало известно о гибели еще одного жителя Пермского края в зоне СВО

Стало известно о гибели еще одного жителя Пермского края в зоне СВО

2 ноября 2023, 04:30
Фото: 1MI / vk.com/urla_adm
Прощание с военным состоялось 1 ноября.

На СВО был убит 58-летний военный из Пермского края. Петр Моисеев родился 25 апреля 1965 года в деревне Подкина Юрлинского района, жил в деревне Зарубина. В августе 2023 года решил подписать контракт. Был убит 21 октября 2023 года, сообщает администрация Юрлинского округа.

Подробности о гибели мужчины чиновники не уточняют. Прощание с военным состоялось 1 ноября.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. На данный момент неизвестно, когда завершится спецоперация.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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