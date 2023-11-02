Стало известно о гибели еще одного жителя Пермского края в зоне СВО

Posted 2 ноября, 04:30
Published 2 ноября, 04:30
Modified 2 ноября, 04:32
Updated 2 ноября, 04:32
На СВО был убит 58-летний военный из Пермского края. Петр Моисеев родился 25 апреля 1965 года в деревне Подкина Юрлинского района, жил в деревне Зарубина. В августе 2023 года решил подписать контракт. Был убит 21 октября 2023 года, сообщает администрация Юрлинского округа.
Подробности о гибели мужчины чиновники не уточняют. Прощание с военным состоялось 1 ноября.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. На данный момент неизвестно, когда завершится спецоперация.