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Posted 2 ноября, 04:56

Published 2 ноября, 04:56

Modified 2 ноября, 04:58

Updated 2 ноября, 04:58

Суд в Кемерове оставил в силе приговор допустившим стрельбу в детском саду

Суд в Кемерове оставил в силе приговор допустившим стрельбу в детском саду

2 ноября 2023, 04:56
Фото: 1MI
Ранее виновными признали директора и сотрудницу охранного агентства.

Восьмой кассационный суд Кемерова оставил в силе приговор сотрудникам охранного агентства, допустившим стрельбу в детском саду в марте прошлого года. ЧП произошло прошлой весной в Красноярске. Тогда 19-летняя девушка с огнестрельным оружием и газовым баллончиком прошла на территорию детского сада и открыла огонь, сообщает VSE42.Ru.

Двое воспитателей оказали сопротивление нападавшей и защитили 17 детей. Сотрудница охранного предприятия же не обеспечила безопасность ребят, хотя это входило в ее должностные обязанности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Позже проверка обнаружила, что ЧОП допустил множество нарушений. Например, директор агентства допустила к работе сотрудницу, у которой не было металлоискателя и навыков оказания охранных услуг. В результате в сентябре прошлого года директора и сотрудницу ЧОП признали виновными в оказании слуг детям в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Директора приговорили к двум годам заключения в колонии общего режима, а сотрудницу — к 2,5 годам.

Виновные пытались обжаловать приговор, так как посчитали, что суд оставил без внимания смягчающие обстоятельства, в том числе признание вины и раскаяние в содеянном. Однако суд признал решения судов нижестоящей инстанции законными и обоснованными.

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