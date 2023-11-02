Суд в Кемерове оставил в силе приговор допустившим стрельбу в детском саду

Позже проверка обнаружила, что ЧОП допустил множество нарушений. Например, директор агентства допустила к работе сотрудницу, у которой не было металлоискателя и навыков оказания охранных услуг. В результате в сентябре прошлого года директора и сотрудницу ЧОП признали виновными в оказании слуг детям в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Директора приговорили к двум годам заключения в колонии общего режима, а сотрудницу — к 2,5 годам.