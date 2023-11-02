Суд в Кемерове оставил в силе приговор допустившим стрельбу в детском саду

Posted 2 ноября, 04:56
Published 2 ноября, 04:56
Modified 2 ноября, 04:58
Updated 2 ноября, 04:58
Восьмой кассационный суд Кемерова оставил в силе приговор сотрудникам охранного агентства, допустившим стрельбу в детском саду в марте прошлого года. ЧП произошло прошлой весной в Красноярске. Тогда 19-летняя девушка с огнестрельным оружием и газовым баллончиком прошла на территорию детского сада и открыла огонь, сообщает VSE42.Ru.
Двое воспитателей оказали сопротивление нападавшей и защитили 17 детей. Сотрудница охранного предприятия же не обеспечила безопасность ребят, хотя это входило в ее должностные обязанности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.
Позже проверка обнаружила, что ЧОП допустил множество нарушений. Например, директор агентства допустила к работе сотрудницу, у которой не было металлоискателя и навыков оказания охранных услуг. В результате в сентябре прошлого года директора и сотрудницу ЧОП признали виновными в оказании слуг детям в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Директора приговорили к двум годам заключения в колонии общего режима, а сотрудницу — к 2,5 годам.
Виновные пытались обжаловать приговор, так как посчитали, что суд оставил без внимания смягчающие обстоятельства, в том числе признание вины и раскаяние в содеянном. Однако суд признал решения судов нижестоящей инстанции законными и обоснованными.