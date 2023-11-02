В этом году компании МСП привлекли более 180 млрд руб. под «зонтичные» поручительства

Согласно информации, озвученной гендиректором Корпорации МСП Александром Исаевичем, в ряде случаев представители бизнеса задействуют механизм «зонтичных» поручительств в качестве единственного способа получения кредитных средств. В частности, так поступают владельцы малых и средних предприятий, которые не могут предоставить банку залог. Следует отметить, что кредитный заем выдается организациям на достаточно выгодных условиях, а сам процесс его оформления становится намного проще. При этом субъект МСП ничего не теряет, поскольку комиссия выплачивается кредитной организацией. Благодаря такому инструменту, как «зонтичные» поручительства, можно покрыть до половины объема займа, а процесс оформления происходит в режиме одного окна вместе с кредитом.