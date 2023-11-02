В этом году компании МСП привлекли более 180 млрд руб. под «зонтичные» поручительства

Posted 2 ноября, 07:59
Published 2 ноября, 07:59
Modified 2 ноября, 07:59
Updated 2 ноября, 07:59
Представители бизнеса смогли получить на 4% больше кредитных средств в сравнении с прошлогодними показателями за аналогичный период за счет инструмента господдержки, пишет tass.ru.
Согласно информации, озвученной гендиректором Корпорации МСП Александром Исаевичем, в ряде случаев представители бизнеса задействуют механизм «зонтичных» поручительств в качестве единственного способа получения кредитных средств. В частности, так поступают владельцы малых и средних предприятий, которые не могут предоставить банку залог. Следует отметить, что кредитный заем выдается организациям на достаточно выгодных условиях, а сам процесс его оформления становится намного проще. При этом субъект МСП ничего не теряет, поскольку комиссия выплачивается кредитной организацией. Благодаря такому инструменту, как «зонтичные» поручительства, можно покрыть до половины объема займа, а процесс оформления происходит в режиме одного окна вместе с кредитом.
Москва, где бизнесу удалось привлечь под «зонтичные» поручительства 40,1 млрд рублей, Санкт-Петербург с 14,3 млрд кредитных займов и Подмосковье с кредитами общим объемом 13,3 млрд рублей возглавили список лучших регионов по абсолютным показателям финподдержки предприятий МСП. Также пятерку лидеров дополнили Краснодарский край, где малый и средний бизнес привлек кредитов на 7,7 млрд рублей, и Свердловская область с 6,9 млрд рублей выданных кредитных средств.
Объем финансовой поддержки субъектов МСП за первые девять месяцев 2023 года стремительно возрос в таких отраслях, как гостиничный бизнес и общепит. В указанных сферах общая сумма кредитов, выданных под «зонтичные» поручительства, составила 4,9 млрд рублей, что соответствует приросту в 1,8 раза. 1,5-кратный прирост — до 1,4 млрд рублей — был зафиксирован за аналогичный период в сфере услуг.
Альфа-Банк, выдавший предприятиям МСП 59 млрд рублей под «зонтичные» поручительства, стал первым среди банковских организаций РФ по объему кредитования с привлечением данного инструмента. На второй позиции расположился Сбер с объемом кредитования в 52 млрд рублей, а третьим стал банк ВТБ с 25 млрд рублей оформленных кредитных займов.
Уточняется, что программа кредитования под «зонтичные» поручительства стартовала в Российской Федерации в рамках поручения главы государства. Реализация механизма осуществляется в соответствии с положениями национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Программа курируется первым зампредседателя российского правительства Андреем Белоусовым.