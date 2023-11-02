В колонию в Соликамске телефон пытались передать в подошве кроссовка

Еще один случай произошёл на прилегающей территории краевой туберкулезной больницы №17, расположенной в поселке Нижнее Мошево. Здесь сотрудниками учреждения был задержан гражданин, который оставил прозрачный полиэтиленовый пакет у пиломатериалов, предназначавшихся для нужд больницы. В пакете находилось растительное вещество зеленого цвета, предположительно наркотики. Гражданина задержали, а изъятое вещество передали на экспертизу. В настоящее время по данному факту проводится проверка.