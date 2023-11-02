В колонию в Соликамске телефон пытались передать в подошве кроссовка

Posted 2 ноября, 11:49
Published 2 ноября, 11:49
Modified 2 ноября, 17:00
Updated 2 ноября, 17:00
Сотрудники ФСИН в Прикамье продолжают пресекать доставку запрещённых предметов в колонии и другие режимные учреждения региона. В пресс-службе ведомства рассказали о двух свежих случаях таких попыток.
В следственном изоляторе №2, расположенном в Соликамске, при проведении досмотра посылки, поступившей на имя одного из обвиняемых, сотрудники ФСИН обнаружили и изъяли телефон, кабель USB и sim-карту. Запрещённые устройства были спрятаны в подошве кроссовка. Сейчас по данному факту проводится проверка.
Еще один случай произошёл на прилегающей территории краевой туберкулезной больницы №17, расположенной в поселке Нижнее Мошево. Здесь сотрудниками учреждения был задержан гражданин, который оставил прозрачный полиэтиленовый пакет у пиломатериалов, предназначавшихся для нужд больницы. В пакете находилось растительное вещество зеленого цвета, предположительно наркотики. Гражданина задержали, а изъятое вещество передали на экспертизу. В настоящее время по данному факту проводится проверка.