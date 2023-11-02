В Перми за 350 млн рублей продаются помещения бывшего кинотеатра «Синема Парк»

В объявлении сказано, что помещения сдаются под развлекательный центр или кинотеатр. Общая площадь этажей — 6 585,5 кв. м. Арендная ставка составляет 500 рублей за 1 кв. м, дополнительно оплачиваются коммунальные услуги, всего это около 3,3 млн рублей в месяц. Цена помещений при продаже составляет 350 млн рублей.