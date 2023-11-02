properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября, 08:22

Published 2 ноября, 08:22

Modified 2 ноября, 08:24

Updated 2 ноября, 08:24

Помещения пермского кинотеатра «Синема Парк» выставили на продажу за 350 млн

В Перми за 350 млн рублей продаются помещения бывшего кинотеатра «Синема Парк»

2 ноября 2023, 08:22
Фото: avito.ru

Помещения пермского кинотеатра «Синема Парк» выставили на продажу за 350 млн

Кинотеатр закрылся в конце февраля.

В Перми выставлены в аренду или на продажу помещения на четвертом и пятом этаже здания торгово-развлекательного комплекса «Колизей Синема». Раньше здесь находился кинотеатр сети «Синема Парк». Объявления размещены на сайте «Авито» 30 октября и 1 ноября, первым обратил внимание URA.ru.

В объявлении сказано, что помещения сдаются под развлекательный центр или кинотеатр. Общая площадь этажей — 6 585,5 кв. м. Арендная ставка составляет 500 рублей за 1 кв. м, дополнительно оплачиваются коммунальные услуги, всего это около 3,3 млн рублей в месяц. Цена помещений при продаже составляет 350 млн рублей.

Кинотеатр «Синема Парк» перестал работать в ТРК «Колизей Синема» 26 февраля текущего года. Причиной закрытия стали разногласия между владельцем ТЦ и собственником кинотеатра, которые не смогли договорить о размере арендной платы. Тогда закрылся и кинотеатр «Кристалл» в здании, принадлежащем экс-депутату Законодательного собрания Александру Флегинскому.

В Перми закрывается кинотеатр «Кристалл»
Узнать подробнее
#Общество#Пермь#Кинотеатр
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25