В Перми за 350 млн рублей продаются помещения бывшего кинотеатра «Синема Парк»

Posted 2 ноября, 08:22
Published 2 ноября, 08:22
Modified 2 ноября, 08:24
Updated 2 ноября, 08:24
В Перми выставлены в аренду или на продажу помещения на четвертом и пятом этаже здания торгово-развлекательного комплекса «Колизей Синема». Раньше здесь находился кинотеатр сети «Синема Парк». Объявления размещены на сайте «Авито» 30 октября и 1 ноября, первым обратил внимание URA.ru.
В объявлении сказано, что помещения сдаются под развлекательный центр или кинотеатр. Общая площадь этажей — 6 585,5 кв. м. Арендная ставка составляет 500 рублей за 1 кв. м, дополнительно оплачиваются коммунальные услуги, всего это около 3,3 млн рублей в месяц. Цена помещений при продаже составляет 350 млн рублей.
Кинотеатр «Синема Парк» перестал работать в ТРК «Колизей Синема» 26 февраля текущего года. Причиной закрытия стали разногласия между владельцем ТЦ и собственником кинотеатра, которые не смогли договорить о размере арендной платы. Тогда закрылся и кинотеатр «Кристалл» в здании, принадлежащем экс-депутату Законодательного собрания Александру Флегинскому.