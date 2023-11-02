В Пермском крае резко выросла температура. С чем связано потепление

Разница температуры между севером и югом региона сейчас очень большая. Утром в четверг в Чайковском было +7,2˚, в Чердыни -9,7˚. К вечеру в краевой столице потеплеет до +3…+5˚, на юго-западе регионе до +10˚. На севере Прикамья сохранится отрицательная температура: ожидается снег и переохлажденный дождь.