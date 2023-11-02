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Posted 2 ноября, 10:51

Published 2 ноября, 10:51

Modified 2 ноября, 10:54

Updated 2 ноября, 10:54

В Пермском крае 2 ноября резко выросла температура до +10 градусов

В Пермском крае резко выросла температура. С чем связано потепление

2 ноября 2023, 10:51
Фото: 1MI

В Пермском крае 2 ноября резко выросла температура до +10 градусов

Положительная температура сохранится в регионе в ближайшие дни.

В Пермском крае потеплело до +10˚. Такая температура 2 ноября установилась на юге региона — в Чернушке. Подобный уровень тепла в регионе последний раз наблюдался 2 недели назад. Это связано с мощным потоком тропического воздуха с юга Европейской территории страны.

Разница температуры между севером и югом региона сейчас очень большая. Утром в четверг в Чайковском было +7,2˚, в Чердыни -9,7˚. К вечеру в краевой столице потеплеет до +3…+5˚, на юго-западе регионе до +10˚. На севере Прикамья сохранится отрицательная температура: ожидается снег и переохлажденный дождь.

Потепление продолжится ночью. На юге Пермского края 3 ноября днем потеплеет до +6…+9˚, растает снег.

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#Пермь#Погода
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