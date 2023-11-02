В последний раз видели на пермском автовокзале. Волонтеры ищут жителя Добрянки

Posted 2 ноября, 05:45
Published 2 ноября, 05:45
Modified 2 ноября, 05:47
Updated 2 ноября, 05:47
Волонтеры ищут пропавшего в Перми 43-летнего жителя Добрянки. На прошлой неделе, 27 октября, Игорь Шестаков ушел с автовокзала на ул. Революции, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы мужчины: рост 150 см, среднее телосложение, карие глаза, темные с сединой волосы. Особые приметы: он сутулится. Игорь Шестаков был одет в черно-красную толстовку с капюшоном, светло-серые джинсы, черно-красные кроссовки.
В поисковом отряде «Регион 59 — поиск пропавших людей» просят видевших мужчину или знающих, где он может находиться, связаться с волонтерами по телефону 89128804160 или позвонить инфоргу Юлии по номеру 89582441284.