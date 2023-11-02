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Posted 2 ноября, 05:45

Published 2 ноября, 05:45

Modified 2 ноября, 05:47

Updated 2 ноября, 05:47

В Перми на прошлой неделе пропал 43-летний житель Добрянки

В последний раз видели на пермском автовокзале. Волонтеры ищут жителя Добрянки

2 ноября 2023, 05:45
Фото: avperm.ru; поисковый отряд «Регион 59 — поиск пропавших людей»

В Перми на прошлой неделе пропал 43-летний житель Добрянки

Известно, что мужчина низкого роста и сутулится.

Волонтеры ищут пропавшего в Перми 43-летнего жителя Добрянки. На прошлой неделе, 27 октября, Игорь Шестаков ушел с автовокзала на ул. Революции, с тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы мужчины: рост 150 см, среднее телосложение, карие глаза, темные с сединой волосы. Особые приметы: он сутулится. Игорь Шестаков был одет в черно-красную толстовку с капюшоном, светло-серые джинсы, черно-красные кроссовки.

В поисковом отряде «Регион 59 — поиск пропавших людей» просят видевших мужчину или знающих, где он может находиться, связаться с волонтерами по телефону 89128804160 или позвонить инфоргу Юлии по номеру 89582441284.

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#Общество#Пермь#Пропал человек
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