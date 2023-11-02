В Ростове-на-Дону продолжается озеленение городских территорий

Posted 2 ноября, 14:21
Published 2 ноября, 14:21
Modified 2 ноября, 14:21
Updated 2 ноября, 14:21
В городской администрации подчеркнули, что тюльпан — это больше, чем просто красивый цветок. Это символ пробуждающейся природы. Чем больше на улицах города высажено тюльпанов, тем ярче и живее он выглядит весной, пишет rostovgazeta.ru.
Алексей Логвиненко напомнил о грядущем 275-летнем юбилее, который отметит донская столица в следующем году. С миллионом тюльпанов город станет красивее — весной в Ростове распустятся желтые, розовые, красные, белые тюльпаны.
Как известно, тюльпаны высаживают именно осенью, поэтому луковицы этих цветов уже закладывают в почву в парках, скверах, на улицах и придорожных участках.
Как рассказали в администрации города, вначале планируется провести высадки тюльпанов на проспектах Стачки, Шолохова, 40-летия Победы, в Покровском сквере, а также на улицах Таганрогской, Левобережной, Малиновского и Пушкинской. После этого будут проводить озеленение других территорий города.