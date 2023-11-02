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Posted 2 ноября, 14:21

Published 2 ноября, 14:21

Modified 2 ноября, 14:21

Updated 2 ноября, 14:21

В Ростове-на-Дону продолжается озеленение городских территорий

В Ростове-на-Дону продолжается озеленение городских территорий

2 ноября 2023, 14:21
Фото: пресс-служба Администрации города
Столицу Ростовской области продолжают озеленять. Уже совсем скоро в городе будет высажено более 1 миллиона тюльпанов. Традицию высадки этих цветов заложил в 2021 году Алексей Логвиненко, глава администрации Ростова-на-Дону. С каждым годом эта традиция набирает обороты.

В городской администрации подчеркнули, что тюльпан — это больше, чем просто красивый цветок. Это символ пробуждающейся природы. Чем больше на улицах города высажено тюльпанов, тем ярче и живее он выглядит весной, пишет rostovgazeta.ru.

Алексей Логвиненко напомнил о грядущем 275-летнем юбилее, который отметит донская столица в следующем году. С миллионом тюльпанов город станет красивее — весной в Ростове распустятся желтые, розовые, красные, белые тюльпаны.

Как известно, тюльпаны высаживают именно осенью, поэтому луковицы этих цветов уже закладывают в почву в парках, скверах, на улицах и придорожных участках.

Как рассказали в администрации города, вначале планируется провести высадки тюльпанов на проспектах Стачки, Шолохова, 40-летия Победы, в Покровском сквере, а также на улицах Таганрогской, Левобережной, Малиновского и Пушкинской. После этого будут проводить озеленение других территорий города.

Фото: пресс-служба Администрации города
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