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Posted 2 ноября, 09:41

Published 2 ноября, 09:41

Modified 2 ноября, 12:54

Updated 2 ноября, 12:54

Жители села Култаево пожаловались на неработающее отделение «Почты России»

В селе Култаево неделю не работает почтовое отделение. Что говорят в «Почте России»?

2 ноября 2023, 09:41
Фото: 1MI

Жители села Култаево пожаловались на неработающее отделение «Почты России»

Люди говорят, что не могут забрать свои посылки, срок хранения которых ограничен.

Жители села Култаево пожаловались на то, что единственное почтовое отделение в населенном пункте закрыт с минувшей пятницы, 27 октября. Читательница Properm.ru рассказала, что Култаево разрастается, так как много людей переезжает из города, однако филиал АО «Почта России» на протяжении полугода открыт крайне редко.

«Что у нас с почтой происходит? С пятницы езжу, всё одно и тоже объявление висит, закрыто по техническим причинам. На горячей линии ответили, должна работать…», — пишут местные жители в сообществе «Подслушано Култаево» в социальной сети «ВКонтакте». По словам людей, они не могут забрать свои посылки, а срок хранения отправлений ограничен.

В отделе компании по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал ответили на запрос Properm.ru, что начальник отделения Култаево уволилась по состоянию здоровья. Из-за этого почта временно будет работать по вторникам, четвергам и субботам с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Клиентов пока будет обслуживать временная подмена. Когда вакансия начальника будет закрыта, отделение обещают вернуть к обычному графику работы.

#Общество#Пермь#Почта россии#Култаево
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