В селе Култаево неделю не работает почтовое отделение. Что говорят в «Почте России»?

В отделе компании по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал ответили на запрос Properm.ru, что начальник отделения Култаево уволилась по состоянию здоровья. Из-за этого почта временно будет работать по вторникам, четвергам и субботам с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Клиентов пока будет обслуживать временная подмена. Когда вакансия начальника будет закрыта, отделение обещают вернуть к обычному графику работы.