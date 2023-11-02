В селе Култаево неделю не работает почтовое отделение. Что говорят в «Почте России»?

Posted 2 ноября, 09:41
Published 2 ноября, 09:41
Modified 2 ноября, 12:54
Updated 2 ноября, 12:54
Жители села Култаево пожаловались на то, что единственное почтовое отделение в населенном пункте закрыт с минувшей пятницы, 27 октября. Читательница Properm.ru рассказала, что Култаево разрастается, так как много людей переезжает из города, однако филиал АО «Почта России» на протяжении полугода открыт крайне редко.
«Что у нас с почтой происходит? С пятницы езжу, всё одно и тоже объявление висит, закрыто по техническим причинам. На горячей линии ответили, должна работать…», — пишут местные жители в сообществе «Подслушано Култаево» в социальной сети «ВКонтакте». По словам людей, они не могут забрать свои посылки, а срок хранения отправлений ограничен.
В отделе компании по маркетингу и корпоративным коммуникациям макрорегиона Урал ответили на запрос Properm.ru, что начальник отделения Култаево уволилась по состоянию здоровья. Из-за этого почта временно будет работать по вторникам, четвергам и субботам с 10:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. Клиентов пока будет обслуживать временная подмена. Когда вакансия начальника будет закрыта, отделение обещают вернуть к обычному графику работы.