«Влекут репутационные риски». Власти Прикамья прокомментировали обыски в офисе КРПК

Журналисту Properm.ru пояснили, что ежемесячно исполнительные органы власти региона по запросам прокуратуры, МВД и других силовых ведомств предоставляют всю необходимую информацию. Власти называют это обычной практикой. «При выстроенном конструктивном взаимодействии такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для института органов власти в целом», — добавили в пресс-службе.