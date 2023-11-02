«Влекут репутационные риски». Власти Прикамья прокомментировали обыски в офисе КРПК

Posted 2 ноября, 09:55
Published 2 ноября, 09:55
Modified 3 ноября, 03:15
Updated 3 ноября, 03:15
Ситуацию с обысками в офисе «Корпорации развития Пермского края» и в «Агентстве новых технологий» прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.
Журналисту Properm.ru пояснили, что ежемесячно исполнительные органы власти региона по запросам прокуратуры, МВД и других силовых ведомств предоставляют всю необходимую информацию. Власти называют это обычной практикой. «При выстроенном конструктивном взаимодействии такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для института органов власти в целом», — добавили в пресс-службе.
Сегодня, 2 ноября, стало известно, что силовики изымают документы в офисе КРПК, а также проводятся оперативные мероприятия в «Агентстве новых технологий», подведомственного Минкульту Прикамья. Получить комментарий от пресс-службы КРПК тогда не удалось.