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Posted 2 ноября, 09:55

Published 2 ноября, 09:55

Modified 3 ноября, 03:15

Updated 3 ноября, 03:15

В правительстве Пермского края прокомментировали обыски ФСБ в КРПК

«Влекут репутационные риски». Власти Прикамья прокомментировали обыски в офисе КРПК

2 ноября 2023, 09:55
Фото: Midjourney

В правительстве Пермского края прокомментировали обыски ФСБ в КРПК

Чиновники говорят, что каждый месяц предоставляют нужную документацию силовикам.
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Пермь 300

Ситуацию с обысками в офисе «Корпорации развития Пермского края» и в «Агентстве новых технологий» прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Журналисту Properm.ru пояснили, что ежемесячно исполнительные органы власти региона по запросам прокуратуры, МВД и других силовых ведомств предоставляют всю необходимую информацию. Власти называют это обычной практикой. «При выстроенном конструктивном взаимодействии такие показательные оперативные мероприятия носят избыточный характер и влекут репутационные риски для института органов власти в целом», — добавили в пресс-службе.

Сегодня, 2 ноября, стало известно, что силовики изымают документы в офисе КРПК, а также проводятся оперативные мероприятия в «Агентстве новых технологий», подведомственного Минкульту Прикамья. Получить комментарий от пресс-службы КРПК тогда не удалось.

«Действовали жестко». Сотрудники ФСБ изымают документы из КРПК
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#Общество#Пермь#Пермь 300
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