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Posted 2 ноября, 08:36

Published 2 ноября, 08:36

Modified 2 ноября, 08:43

Updated 2 ноября, 08:43

Возобновляются прямые авиаперелёты из Перми в Баку

Возобновляются прямые авиаперелёты из Перми в Баку

2 ноября 2023, 08:36
Предыдущая полётная программа завершилась в конце октября

Прямое авиасообщение из Перми в столицу Азербайджана возобновиться с 7 ноября. Авиакомпания «ИрАэро» будет обслуживать данный маршрут до 26 марта 2024 года, сообщают в Пермском международном аэропорту.

Осуществляться перелёты будут на Sukhoi Superjet 100. Время в пути — 3 часа, стоимость билета — 16,5 тыс. рублей.

Предыдущая полетная программа на этом направлении, по данным «РБК-Пермь», завершилась 24 октября.

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#Авиа перевозки#Авиарейс#Аэропорт Большое Савино#Транспорт
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