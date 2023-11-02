Возобновляются прямые авиаперелёты из Перми в Баку

Posted 2 ноября, 08:36
Published 2 ноября, 08:36
Modified 2 ноября, 08:43
Updated 2 ноября, 08:43
Прямое авиасообщение из Перми в столицу Азербайджана возобновиться с 7 ноября. Авиакомпания «ИрАэро» будет обслуживать данный маршрут до 26 марта 2024 года, сообщают в Пермском международном аэропорту.
Осуществляться перелёты будут на Sukhoi Superjet 100. Время в пути — 3 часа, стоимость билета — 16,5 тыс. рублей.
Предыдущая полетная программа на этом направлении, по данным «РБК-Пермь», завершилась 24 октября.