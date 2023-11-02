Всероссийский проект «Биатлон в школу» поддержат в Сахалинской области

«Мне уже удалось побывать у вас на биатлонном комплексе. Такого количества желающих заниматься спортом я не видел нигде. Люди идут с детьми, это очень здорово. Когда будут доставлены 55 комплектов для биатлона, мы снова прилетим сюда, поучаствуем в организации занятий. Поражен Южно-Сахалинском: прекрасные спортивные сооружения и чистый город. Также хочется отметить вашу работу с людьми старшего поколения. Я не знаю других регионов России, где люди в возрасте бесплатно бы ходили в бассейн, играли в хоккей», — подчеркнул Александр Тихонов.