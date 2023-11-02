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Posted 2 ноября, 09:22

Published 2 ноября, 09:22

Modified 2 ноября, 09:24

Updated 2 ноября, 09:24

За 16 закладок с наркотиками житель Шадейки отправился на пять лет за решётку

За 16 закладок с наркотиками житель Шадейки отправился на пять лет за решётку

2 ноября 2023, 09:22
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
В мае этого года закладчик попался с поличным.

Кунгурский городской суд вынес приговор ранее судимому 27-летнему жителю посёлка Шадейка, который распространял наркотики через тайники-закладки. Подробности этой истории сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В мае мужчина был задержан в одном из микрорайонов Кунгура за закладкой наркотиков в тайники. Задержанный рассказал, что устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков и занимался созданием сети «закладок». Заработанное планировал тратить на наркотики для себя.

Оперативники и следователи установили местонахождение 16 тайников-закладок, в которых было обнаружено более14 граммов производного N-метилэфедрона. Запрещенное вещество изъято из незаконного оборота.

Мужчина признан виновным в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Суд приговорил его к 5 годам и 20 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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#Общество#Суд#Криминал#Наркотики
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