За 16 закладок с наркотиками житель Шадейки отправился на пять лет за решётку

Posted 2 ноября, 09:22
Published 2 ноября, 09:22
Modified 2 ноября, 09:24
Updated 2 ноября, 09:24
Кунгурский городской суд вынес приговор ранее судимому 27-летнему жителю посёлка Шадейка, который распространял наркотики через тайники-закладки. Подробности этой истории сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В мае мужчина был задержан в одном из микрорайонов Кунгура за закладкой наркотиков в тайники. Задержанный рассказал, что устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков и занимался созданием сети «закладок». Заработанное планировал тратить на наркотики для себя.
Оперативники и следователи установили местонахождение 16 тайников-закладок, в которых было обнаружено более14 граммов производного N-метилэфедрона. Запрещенное вещество изъято из незаконного оборота.
Мужчина признан виновным в совершении 16 преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Суд приговорил его к 5 годам и 20 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.