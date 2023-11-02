За 16 закладок с наркотиками житель Шадейки отправился на пять лет за решётку

В мае мужчина был задержан в одном из микрорайонов Кунгура за закладкой наркотиков в тайники. Задержанный рассказал, что устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков и занимался созданием сети «закладок». Заработанное планировал тратить на наркотики для себя.