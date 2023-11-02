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Posted 2 ноября, 12:48

Published 2 ноября, 12:48

Modified 2 ноября, 12:49

Updated 2 ноября, 12:49

Завершено расследование по делу бывшего руководства Пермского университета

Завершено расследование по делу бывшего руководства Пермского университета

2 ноября 2023, 12:48
Фото: properm.ru
Дмитрия Красильникова, Павла Блуся, Михаила Мухачева и Наталью Голованову обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Сюжет
ПГНИУ

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководства ПГНИУ и сотрудницы Росгвардии по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По делу проходят бывший ректор Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Красильников, бывший проректор Павел Блусь, начальник отдела контроля университета Михаил Мухачев и сотрудница Росгвардии Наталья Голованова.

По данным следствия, Красильников, Блусь и Мухачев не обеспечили достаточный уровень антитеррористической защищенности университета. В учебном заведении должна была быть установлена система оповещения на случай вооруженного нападения, включающая трансляции через громкоговорители инструкций для учащихся и преподавателей о действиях в экстренной ситуации. Однако в университете функционировала лишь система оповещения о действиях при пожаре.

По информации следкома, Красильников, Блусь и Мухачев, достоверно зная об имеющихся недостатках, составили акт обследования и иные необходимые документы с указанием о соответствии вуза требованиям антитеррористической безопасности, а Голованова, проводившая проверку университета, данные документы подписала.

Фигуранты проходят по уголовному делу о стрельбе в университете, случившейся 20 сентября 2021 года. Тогда студент юридического факультета Тимур Бекмансуров пронес охотничье ружье на территорию учреждения и открыл огонь по людям. В итоге погибли шесть человек, 23 были ранены. Позже оказалось, что в пяти из пятнадцати корпусов вуза в тот день не сработала система оповещения и управления эвакуацией.

В ходе осуществления надзора за расследованием данного уголовного дела Генеральной прокуратурой РФ неоднократно высказывалось мнение о том, что действия руководства университета и сотрудника Росгвардии не образуют состав инкриминируемого им преступления, поскольку жертвы пострадали непосредственно от умышленных действий Бекмансурова. «Однако собранными в ходе следствия доказательствами, в том числе проведенной ситуационной экспертизой подтверждается, что при наличии соответствующей системы оповещения у находившихся в университете людей, ставших жертвами вооруженного нападения, имелась бы реальная возможность укрыться в безопасном месте» — отмечает следствие.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

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#Общество#Суд#ПГНИУ#Стрельба в университете#Криминал#Стрельба#Бекмансуров#Дмитрий Красильников
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