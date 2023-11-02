Жителя Кизела осудили за повреждение памятника ветерану войны перед 9 мая

Posted 2 ноября, 03:22
Published 2 ноября, 03:22
Modified 2 ноября, 04:27
Updated 2 ноября, 04:27
В Кизеле осудили местного жителя за повреждение места воинского захоронения ветерана Великой Отечественной войны. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, в мае 2023 года в канун дня Победы мужчина пошел на городское кладбище. Там он повредил памятник «Герою Советского Союза Шадрину Г.А.», который участвовал в ВОВ.
Злоумышленник повредил фундамент, а также сам памятник — появились сколы и трещины. Мотивы мужчины не указываются. Сказано лишь, что он пошел на преступление из хулиганских побуждений и был пьян.
Суд приговорил кизеловца к 400 часам обязательных работ. Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать.
За преступление мужчине грозил штраф от 2 до 5 млн рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.