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Posted 2 ноября, 03:22

Published 2 ноября, 03:22

Modified 2 ноября, 04:27

Updated 2 ноября, 04:27

Жителя Кизела осудили за повреждение памятника ветерану войны перед 9 мая

Жителя Кизела осудили за повреждение памятника ветерану войны перед 9 мая

2 ноября 2023, 03:22
Фото: Midjourney
Злоумышленнику грозил реальный срок в колонии.

В Кизеле осудили местного жителя за повреждение места воинского захоронения ветерана Великой Отечественной войны. По данным пресс-службы краевой прокуратуры, в мае 2023 года в канун дня Победы мужчина пошел на городское кладбище. Там он повредил памятник «Герою Советского Союза Шадрину Г.А.», который участвовал в ВОВ.

Злоумышленник повредил фундамент, а также сам памятник — появились сколы и трещины. Мотивы мужчины не указываются. Сказано лишь, что он пошел на преступление из хулиганских побуждений и был пьян.

Суд приговорил кизеловца к 400 часам обязательных работ. Приговор еще не вступил в силу, его можно обжаловать.

За преступление мужчине грозил штраф от 2 до 5 млн рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

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#Пермь#9 мая#Вов#Война#Ветераны#Ветераны ВОВ
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