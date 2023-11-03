«А чо приветы-то передавать?» Рассказываем, чем закончились «Реальные пацаны»

17-я серия 13-го сезона так и называется — «прощальная». Колян, бывший участковый Игорь Сергеевич и Машка отправились искать в Москве продюсеров, чтобы начать новый проект. Они провели в ресторане несколько встреч, но их не устроили условия. Зато в том же ресторане герои познакомились в официантом, который когда-то был поклонником «Реальных пацанов».