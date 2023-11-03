«А чо приветы-то передавать?» Рассказываем, чем закончились «Реальные пацаны»

Posted 3 ноября, 06:47
Published 3 ноября, 06:47
Modified 3 ноября, 07:17
Updated 3 ноября, 07:17
В последней серии «Реальных пацанов» герои ситкома встретились с участниками СВО в военном госпитале. А Колян объяснил кинокритику, а заодно и зрителям, зачем вообще снимался сериал.
17-я серия 13-го сезона так и называется — «прощальная». Колян, бывший участковый Игорь Сергеевич и Машка отправились искать в Москве продюсеров, чтобы начать новый проект. Они провели в ресторане несколько встреч, но их не устроили условия. Зато в том же ресторане герои познакомились в официантом, который когда-то был поклонником «Реальных пацанов».
Молодой человек попросил Машку сфотографироваться с ним, а затем Коляна — снять видео с приветом другу, который лежит в госпитале после ранения, полученного в ходе СВО. «А чо приветы-то передавать?», — спрашивает Колян молодого человека и предлагает навестить военного. Герои сериала общаются с участниками спецоперации в госпитале. Фоном играет песня «Смысловых галлюцинаций» «Вечно молодой».
Колян объясняет кинокритику, зачем вообще снимался сериал «Реальные пацаны», а Валя снова беременна. Вован, чтобы заработать денег на содержание семьи, соглашается сниматься в сериале про первобытных людей, режиссером которого оказывается Антоха. Именно сцена ругани Антохи и Вована на съемочной площадке является финальной, а не встреча в госпитале с военными, как писали некоторые СМИ.
14-й сезон стартовал на ТНТ с 23 октября. По сюжету у Коляна Наумова скончалась бабушка, и в наследство ему досталась целая деревня. Он пытается навести там порядок, а помогают ему в этом жена Лера и друзья.
Ранее о завершении сериала объявляли три раза, но каждый раз выходило продолжение. Нынешний сезон, по словам актера Николая Наумова, станет точкой. «Мы стараемся поставить точку — сделать в конце взрослое высказывание и наконец-то уйти», — рассказал исполнитель главной роли в интервью 59.ru.