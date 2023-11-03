Брюки пермячки затянуло в эскалатор в торговом центре «Браво» на ул. Светлогорской

«Мы поднимались с моей 8-летней дочерью на второй этаж торгового центра, — рассказывает изданию пермячка Ксения. — И вдруг я почувствовала, что мою ногу засасывает в эскалатор. Меня тянуло вверх, а ногу — вниз! Было страшно и очень больно. Я закричала, моя дочка была в шоке!»