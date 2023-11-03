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Posted 3 ноября, 12:55

Published 3 ноября, 12:55

Modified 3 ноября, 12:57

Updated 3 ноября, 12:57

Брюки пермячки затянуло в эскалатор в торговом центре «Браво» на ул. Светлогорской

Брюки пермячки затянуло в эскалатор в торговом центре «Браво» на ул. Светлогорской

3 ноября 2023, 12:55
Фото: КП-Пермь
Стороны конфликта обвиняют друг друга в невнимательности и бестактности

В Перми брюки женщины затянуло в механизм эскалатора в торговом центре «Браво» на ул. Светлогорская, 22а. Произошла история во вторник, 31 октября, вечером, сообщает «КП-Пермь».

«Мы поднимались с моей 8-летней дочерью на второй этаж торгового центра, — рассказывает изданию пермячка Ксения. — И вдруг я почувствовала, что мою ногу засасывает в эскалатор. Меня тянуло вверх, а ногу — вниз! Было страшно и очень больно. Я закричала, моя дочка была в шоке!»

На крики обратил внимание охранник ТЦ, который попросил по рации остановить эскалатор. Когда механизм остановился, женщина не смогла освободить ногу. По словам пострадавшей, подошедший охранник предложил ей снять брюки, чтобы освободиться от подъемника.

«И это прилюдно! Когда на нас со всех сторон смотрели посетители центра!» — возмущенно комментирует ситуацию пострадавшая. Подоспевшие сотрудники ТЦ помогли высвободить женщине ногу. Брюки оказались разорванными и испорченными.

По словам Ксении, перед ней никто не извинился. Мало того, ее обвинили в том, что она сама виновата — носит слишком длинные штаны, смотрела в телефон и зашла за жёлтые линии на лестнице, говорит пострадавшая.

«А разве это запрещено? И стояла я посредине лестницы.» — возмущается Ксения. Не получив извинений, пермячка решила написать претензию, в которой не требовала компенсации, а просила разобраться в ситуации. Звонка пострадавшая не дождалась.

Управляющий ТЦ «Браво» пояснил изданию, что сейчас готовится ответ на претензию.

«За что извиняться? У нас есть запись камер видеонаблюдения, там видно, что она смотрела в телефон и зашла за желтые линии. Эскалатор у нас исправен. Я об этом случае даже собственнику не сообщила. Я не вижу нашей вины». — приводит СМИ ответ руководителя ТЦ.

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#Происшествия#Общество#Торговый центр#Тц
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