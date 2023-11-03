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Posted 3 ноября, 16:29

Published 3 ноября, 16:29

Modified 3 ноября, 16:31

Updated 3 ноября, 16:31

Четыре жителя Кудымкара после совместного застолья забили хозяина до смерти

Четыре жителя Кудымкара после совместного застолья забили хозяина до смерти

3 ноября 2023, 16:29
Фото: properm.ru
Сейчас все четверо задержаны и заключены под стражу.

Предъявлено обвинение четверым жителям Кудымкарского муниципального округа, которые после совместного застолья убили собутыльника. Притом, совершили они преступление, находясь в гостях у покойного, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В ночь на 23 октября четверо обвиняемых пришли в гости к их общему знакомому, проживающему в одном из населенных пунктов Кудымкарского округа. После совместного застолья между обвиняемыми и 38-летним хозяином дома произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленники избили мужчину. От полученных травм потерпевший скончался.

Четверым участникам избиения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

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#Общество#Криминал#Убийство#Кудымкар
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