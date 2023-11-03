Четыре жителя Кудымкара после совместного застолья забили хозяина до смерти

В ночь на 23 октября четверо обвиняемых пришли в гости к их общему знакомому, проживающему в одном из населенных пунктов Кудымкарского округа. После совместного застолья между обвиняемыми и 38-летним хозяином дома произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленники избили мужчину. От полученных травм потерпевший скончался.