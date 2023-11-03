Диетолог про правильный ужин: «Исключите молочные продукты»

Также следует избегать употребления сладкого на ночь. Продукты, содержащие добавленный сахар, уже по себе вредны. Если вы будете пить сладкий сок или газировку перед сном, вам обеспечен набор лишних килограммов. Вместо этого можно съесть несколько фруктов или сухофруктов, но в умеренных количествах.