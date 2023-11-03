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Posted 3 ноября, 08:34

Published 3 ноября, 08:34

Modified 3 ноября, 09:17

Updated 3 ноября, 09:17

Диетолог про правильный ужин: «Исключите молочные продукты»

3 ноября 2023, 08:34
Если вы стремитесь похудеть, то лучше избегать ужина за несколько часов до сна. Если все-таки есть желание что-то перекусить вечером, но при этом избежать набора лишнего веса, нужно следовать нескольким правилам. Наставления дал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

В первую очередь, стоит избегать употребления мясных продуктов на ночь. Избыток насыщенных жирных кислот, содержащихся в мясе и его субпродуктах, может вызвать проблемы с сердцем, сосудами, диабетом и ожирением. Вместо этого рекомендуется заменить мясные продукты на растительные белки, такие как бобовые, цельнозерновые, растительное мясо и растительное молоко, пишет Pravda.Ru.

Также следует избегать употребления сладкого на ночь. Продукты, содержащие добавленный сахар, уже по себе вредны. Если вы будете пить сладкий сок или газировку перед сном, вам обеспечен набор лишних килограммов. Вместо этого можно съесть несколько фруктов или сухофруктов, но в умеренных количествах.

Необходимо исключить молочные продукты. Не стоит есть творог или пить кефир перед сном. Молочные продукты содержат большое количество естественных трансжиров, например, сливочное масло может содержать до 8%. Лучше выбрать небольшую порцию орехов или овощной салат с растительным маслом. Эти продукты содержат ненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы организму. Таким образом, вы получите нужный заряд энергии без добавления лишних килограммов и вреда для здоровья.

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