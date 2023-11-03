properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 10:40

Published 3 ноября, 10:40

Modified 4 ноября, 11:16

Updated 4 ноября, 11:16

Драма/Шоу спектакля Театра-Театра «Отцы/Дети». Рецензия Properm. ru

Драма/Шоу спектакля Театра-Театра «Отцы/Дети». Рецензия Properm. ru

3 ноября 2023, 10:40
Фото: Никита Чунтомов
Критик Григорий Ноговицын рассказывает, насколько получилась постановка, и почему в спектакле больше шоу, чем драмы.

На большой сцене Театра-Театра прошел блок премьерных показов спектакля «Отцы/Дети» (16+). Эта большая и крайне амбициозная работа режиссера Марка Букина замахивается на русскую классику и, ни много ни мало, на полноценное исследование как произведения Тургенева «Отца и дети», так и его заглавного образа — Евгения Базарова.

«Что делать?» — спросила в XIX веке русская классическая литература. «Что нам делать с русской классической литературой?» — спрашивает российский театр в XXI веке. Ведь делать что-то надо — куда же мы без великих Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Тургенева, Островского, Чехова, Горького… Зря что ли в их честь столько театров назвали?

Когда-то молодые режиссеры (сейчас им всем уже хорошо за сорок) кинулись то разбирать классику на запчасти, то встраивать ее в современность, то еще что-нибудь вытворять, но обязательно с монтированием и цитированием всего и вся, а также обязательным использованием проекций и экранов. Понимания классики от этого больше не становилось. И лишь матерые зубры режиссуры понимали, что главная особенность русской классической литературы кроется в ее высочайшем гуманизме. В бесконечно сердечном и понимающем отношении к человеку. Это и надо было показывать. А деконструктивно, с экранами или без — дело десятое. Человека покажите, его радость, боль и страдания.

Фото: Никита Чунтомов

Но российскому театру (да и всему искусству, от литературы до кино), увлеченному внешними эффектами и переживающему смертельные муки постмодернизма, на человека и гуманизм было плевать. И только зубры делали свое дело, и если трогали классику, то получалось именно про человека. В этом пермские зрители могли убедиться благодаря отличным гастрольным программам, в рамках которых только в этом году к нам привозили «Войну и мир» (16+) Римаса Туминаса, «Братьев Карамазовых» (16+) Льва Додина, и еще привезут «Сына» (18+) Юрия Бутусова. Они все как один про человека и человеческое. Лев Додин в своих великолепных «Братьях Карамазовых» вообще исключил почти всё, кроме живого общения сложных, порой неприятных, но таких живых и понятных людей, какими на сцене представали герои Достоевского.

Театр-Театр выбрал свою, крайне любопытную манеру работы с классикой, которая пришла на смену деконструктивно-постмодернистскому стилю постановок 2010-х (яркий пример этого уже отжившего подхода — «Маскарад» (16+) Филиппа Григорьяна в этом же театре), выкристаллизовавшись из него и собственных эстетических установок. Сам худрук Театра-Театра Борис Мильграм на одной из пресс-конференций определил характер таких постановок как «драматическое шоу». В этой манере явно сделана его прошлогодняя работа «Катерина Измайлова» (18+).

Фото: Никита Чунтомов

«Отцы/Дети» Марка Букина тоже явно «драматическое шоу». Собственно, с шоу спектакль и начинается, а именно, с масштабных псевдорусских народных гуляний под звучащие подряд аж четыре хита группы «Любэ». И всё это в очень красиво снятой записи (композитор и видеохудожник Андрей Платонов), спроецированной на зеркало сцены, в которой Базаров (Иван Вильхов) вместе с Аркадием Кирсановым (Даниил Ахматов) добираются до родной деревни.

В этом прологе, который длится почти 20 минут, уже видна тяга режиссера Марка Букина к избыточности. Собственно, избыточность, местами превышающая чувство меры (а порой и вкуса), — основная черта спектакля. Здесь всего слишком много — стихов, песен, танцев, музыки, эмоций, холостой стрельбы, перемен костюмов, декораций, непонятно зачем вброшенных сцен, где Базаров смотрит теленовости о том, как в России всё плохо.

Больше всего этого перебора в первом акте, где вместо текста Тургенева по большей части дают его краткое изложение устами комичных мужиков и баб (Анатолий Смоляков и Владимир Сырчиков, Ольга Пудова и Анна Анисимова). Именно они на переднем плане обсуждают события «Отцов и детей», пока Базаров, Кирсановы, Фенечка (Кристина Мударисова) и прочие герои Тургенева где-то сзади сидят за столом. В этом можно разглядеть попытку сделать что-то вроде «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Тома Стоппарда, но по факту это больше напоминает рассказ Сергея Довлатова, где уголовник Страхуил постоянно излагал сюжет «Короля Лира», переиначив его на свой лад.

Фото: Никита Чунтомов

В нужный по сюжету и задумке режиссера момент текст романа всё же зазвучит. Например, когда необходимо будет идеологически столкнуть «дединсайда» и «партикиллера» в черном свитере Базарова с утонченным Павлом Петровичем Кирсановым (Александр Гончарук) и немного противопоставить его восторженному Николаю Петровичу Кирсанову (Алексей Корсуков). Правда, из-за сжатия событий романа до шутки-прибаутки в устах деревенских пустобрехов слова Базарова о нигилизме и поколенческий спор с Кирсановыми звучат служебно и дежурно, словно проговорены только, чтобы быть проговоренными, а не потому, что герои прожили и выстрадали эти мысли.

Из-за этого же размывается важнейший образ — Базарова. Иван Вильхов отлично справляется со своей ролью: где надо поддает жестокости, где надо — хитрости; он убедителен в споре, а сцена чтения стихов во втором акте — вообще потрясающа. Но остается один вопрос (который, кажется, не решил для себя и сам режиссер) — а этот Базаров, он какой? Чего он хочет? Ну, кроме того, чтобы, судя по его одежде и манерам, вернуть свой 2007-й?

Из-за этого смыслово проваливается второй акт спектакля: прием с пересказом улетучивается (как и многие другие), заодно со сцены убирают многочисленные сложные декорации, и она остается пустой. Согласно Питеру Бруку, заметившему, что пустое пространство сцены — это пространство трагедии, тут как раз трагедия и должна разразиться. Возникнет она, естественно, из-за того, что отрицающий любовь нигилист Базаров встречает надменную, часто меняющую платья Анну Одинцову (Людмила Прохоренко), и чувства завладевают им. Причем настолько, что он буквально рвется на части, изрыгая любовные стихи разных авторов. Придумано и сыграно блестяще, но на фоне того, что Базаров толком не заявлен и не раскрыт в первой части спектакля, эффект от его трагедии не такой сильный.

Еще больше впечатление трагедии размывает то, что у спектакля фактически три концовки. Да, даже финалов тут переизбыток.

Фото: Никита Чунтомов

Как гласит одно известное выражение, «художника надо судить по его же законам». Но это можно делать только тогда, когда художник задает какие-то свои законы, а не бросается правилами, приемами и ходами налево и направо. А именно это композиционно и происходит в «Отцы/Дети»: здесь Тургенев, здесь актуалочка, здесь Розенкранц и Гильденстерн, а здесь рыбу заворачивали. Кажется, ту самую осетрину второй свежести.

Но, как ни странно, эта же самая избыточность, которая не позволяет спектаклю собраться в единое цельное, позволяет ему быть очень приятным и интересным зрелищем, даже несмотря на длительность в три часа двадцать минут. Всё потому, что спектакль, и правда, остроумно придуман, ярко сделан и отлично сыгран. Постоянная смена аттракционов и льющаяся в зал мощнейшая энергетика не могут не цеплять и не дают заскучать.

Вот только к пресловутому гуманизму русской литературы эта перегруженная постановочными приемами феерия никак не обращается. Попытка — да, есть. Но ее недостаточно. Поэтому «Отцы/Дети» всё же больше шоу, чем драма.

#Спецпроекты#Рецензия
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25