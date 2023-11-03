Драма/Шоу спектакля Театра-Театра «Отцы/Дети». Рецензия Properm. ru

Но российскому театру (да и всему искусству, от литературы до кино), увлеченному внешними эффектами и переживающему смертельные муки постмодернизма, на человека и гуманизм было плевать. И только зубры делали свое дело, и если трогали классику, то получалось именно про человека. В этом пермские зрители могли убедиться благодаря отличным гастрольным программам, в рамках которых только в этом году к нам привозили «Войну и мир» (16+) Римаса Туминаса, «Братьев Карамазовых» (16+) Льва Додина, и еще привезут «Сына» (18+) Юрия Бутусова. Они все как один про человека и человеческое. Лев Додин в своих великолепных «Братьях Карамазовых» вообще исключил почти всё, кроме живого общения сложных, порой неприятных, но таких живых и понятных людей, какими на сцене представали герои Достоевского.