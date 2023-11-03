Из Прикамья с начала года выехало на полторы тысячи человек больше, чем приехало

За рубеж уехали 1853 человек, из них 1471 — в страны СНГ, в основном в Таджикистан (572), Армению (215) и Кыргызстан (160). Ещё 382 человека перебрались в государства дальнего зарубежья, здесь наибольший отток населения зафиксирован в Индию и Германию.