Из Прикамья с начала года выехало на полторы тысячи человек больше, чем приехало

Posted 3 ноября, 15:16
Published 3 ноября, 15:16
Modified 3 ноября, 15:17
Updated 3 ноября, 15:17
За первые восемь месяцев 2023 года в Пермский край приехали 39 тыс.340 человек, а выехали за пределы региона 40 тыс. 856 человек. Миграционный отток населения в январе–августе составил 1516 человек, сообщает Пермьстат.
В ведомстве отмечают сокращение миграционной убыли населения относительно января-августа 2022 года. Тогда в регион въехали 40 тыс. 846 человек, а покинули территорию края 44 тыс. 939 человек, или же на 4093 человека больше.
Большинство покинувших Прикамье в январе–августе этого года, переехали в пределах России. Таких оказалось 39 тыс. 3 человека. Чаще всего в качестве нового постоянного места жительства пермяки выбирали Удмуртскую Республику (373), Московскую область (226), Краснодарский край (215), Республику Башкортостан (184), Ленинградскую и Тюменскую области (163 и 156).
За рубеж уехали 1853 человек, из них 1471 — в страны СНГ, в основном в Таджикистан (572), Армению (215) и Кыргызстан (160). Ещё 382 человека перебрались в государства дальнего зарубежья, здесь наибольший отток населения зафиксирован в Индию и Германию.