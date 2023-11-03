Избран новый руководитель краевого отделения Союза журналистов России

Posted 3 ноября, 08:30
Published 3 ноября, 08:30
Modified 3 ноября, 09:49
Updated 3 ноября, 09:49
Новым председателем Пермского краевого отделения Союза журналистов России избран генеральный директор ООО «ТВ проект Прикамья» («РБК-Пермь») Максим Пасютин. За него проголосовало большинство делегатов проходящей отчетно-выборной конференции, проходившей сегодня в Доме журналиста, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Заявляя о своем желании покинуть пост председателя в начале октября, Игорь Лобанов рекомендовал избрать новым руководителем краевого отделения Максима Пасютина. Члены правления на своем заседании 6 октября единогласно поддержали это решение и рекомендовали конференции утвердить его.
Игорь Лобанов досрочно покинул пост председателя ПКО Союза журналистов России. Отставку Лобанов обосновал занятостью, при которой он не успевает уделять достаточно внимания развитию журналистской организации. В августе 2023 года Лобанов занял должность заместителя директора АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня „Рациональное недропользование“» по связям с органами государственной власти, СМИ и общественностью.
Обновился и состав правления ПКО СЖР. Ряд членов правления заявили о своем желании покинуть его состав в связи с личным обстоятельствами, а также по причине смены своей дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому, помимо выборов нового председателя, делегаты конференции утвердили и новый состав правления в количестве 18 человек.
Из новичков отметим начальника управления внутренней политики администрации Соликамского городского округа, президента Клуба журналистского мастерства «Слово и дело» Светлану Андрееву, главного редактора газеты «Верещагинский вестник» Ирину Дружинину, главного редактора газеты «Краснокамская звезда» Дмитрия Зеленкина, главного редактора АНО «Соликамский Медиа Центр» Наталью Кузнецову, главного редактора газеты «Новости» (Горнозаводск) Марину Лбову, главного редактора газеты «Осинское Прикамье» Ольгу Сёмину, главного редактора peremena-perm.ru Наталью Ханову и главного редактора газеты «Камские зори» (Добрянка) Сергея Шмакова.