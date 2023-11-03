Избран новый руководитель краевого отделения Союза журналистов России

Обновился и состав правления ПКО СЖР. Ряд членов правления заявили о своем желании покинуть его состав в связи с личным обстоятельствами, а также по причине смены своей дальнейшей профессиональной деятельности. Поэтому, помимо выборов нового председателя, делегаты конференции утвердили и новый состав правления в количестве 18 человек.