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Posted 3 ноября, 12:26

Published 3 ноября, 12:26

Modified 3 ноября, 12:28

Updated 3 ноября, 12:28

Количество оформленных кредитов в России увеличилось на два миллиона

Количество оформленных кредитов в России увеличилось на два миллиона

3 ноября 2023, 12:26
Фото: 1MI
Согласно отчету Федеральной службы судебных приставов, за девять месяцев текущего года число россиян, игнорирующих свои кредитные обязательства, увеличилось на 22% (21,1 миллиона человек). Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда таких должников было 11 миллионов.

В РФ значительно увеличилось количество людей, которые не в состоянии выплачивать свои кредиты, пишет ridus.ru.

Общая сумма долгов граждан достигла 2,9 триллиона рублей, что на 300 миллиардов больше, чем годом ранее. Для сравнения, за тот же период прошлого года эта сумма увеличилась всего на 100 миллиардов рублей.

По словам экспертов, на рост количества неплательщиков оказали влияние инфляция и повышение ключевой ставки Центрального банка РФ. Большинство заемщиков вынуждены брать новые кредиты, чтобы погасить предыдущие обязательства.

По данным Центробанка, на данный момент в России кредиты оформлены 47 миллионам человек, что на два миллиона больше, чем в прошлом году.

Недавно президент Владимир Путин подписал закон, который даёт гражданам постоянное право на кредитные каникулы по потребительским кредитам. Это право может быть использовано россиянами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.

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