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Posted 3 ноября, 11:07

Published 3 ноября, 11:07

Modified 3 ноября, 11:08

Updated 3 ноября, 11:08

Лесник из Добрянки покрывал незаконную вырубку и попался

Лесник из Добрянки покрывал незаконную вырубку и попался

3 ноября 2023, 11:07
Фото: 1MI
Решением суда он оштрафован и лишен права работать в госорганах и лесном хозяйстве.

Суд в Добрянке вынес приговор бывшему лесничему. Мужчина покрывал незаконные вырубки, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

В течение апреля-мая 2021 года лесничий из корыстных целей покрывал незаконную вырубку леса на вверенной ему территории. Лесу нанесен значительный ущерб.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Экс-леснику назначено наказание в виде штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере лесного хозяйства сроком на 1 год.

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#Общество#Суд#Лес#Криминал#Добрянка
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