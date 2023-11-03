Лесник из Добрянки покрывал незаконную вырубку и попался

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Экс-леснику назначено наказание в виде штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере лесного хозяйства сроком на 1 год.