Лесник из Добрянки покрывал незаконную вырубку и попался

Posted 3 ноября, 11:07
Published 3 ноября, 11:07
Modified 3 ноября, 11:08
Updated 3 ноября, 11:08
Суд в Добрянке вынес приговор бывшему лесничему. Мужчина покрывал незаконные вырубки, сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
В течение апреля-мая 2021 года лесничий из корыстных целей покрывал незаконную вырубку леса на вверенной ему территории. Лесу нанесен значительный ущерб.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Экс-леснику назначено наказание в виде штрафа, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах и учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере лесного хозяйства сроком на 1 год.