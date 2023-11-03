Минобороны рассказало о террористической атаке с помощью беспилотника над Белгородом

Posted 3 ноября, 02:55
Published 3 ноября, 02:55
Modified 3 ноября, 02:57
Updated 3 ноября, 02:57
Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Белгородской областью. По данным министерства, попытка террористической атаки была зафиксирована 2 ноября около 23:45 по московскому времени.
Не сказано, что конкретно было целью беспилотника. Его сбили силы противовоздушной обороны. О разрушениях или пострадавших в Минобороны не сообщают.
Беспилотники начали активно атаковать территорию России в 2023 году в связи со специальной военной операцией. Причем целью нападения становятся не только цели на границе, но и в Москве. Пермь и соседние города целью БПЛА не становились.