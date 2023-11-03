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Posted 3 ноября, 02:55

Published 3 ноября, 02:55

Modified 3 ноября, 02:57

Updated 3 ноября, 02:57

Минобороны рассказало о террористической атаке с помощью беспилотника над Белгородом

Минобороны рассказало о террористической атаке с помощью беспилотника над Белгородом

3 ноября 2023, 02:55
Фото: ideogram.ai
Разрушений удалось избежать.

Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Белгородской областью. По данным министерства, попытка террористической атаки была зафиксирована 2 ноября около 23:45 по московскому времени.

Не сказано, что конкретно было целью беспилотника. Его сбили силы противовоздушной обороны. О разрушениях или пострадавших в Минобороны не сообщают.

Беспилотники начали активно атаковать территорию России в 2023 году в связи со специальной военной операцией. Причем целью нападения становятся не только цели на границе, но и в Москве. Пермь и соседние города целью БПЛА не становились.

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#Общество#Военная операция на Украине#Дроны#Беспилотники
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