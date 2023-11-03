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Posted 3 ноября, 06:32

Published 3 ноября, 06:32

Modified 4 ноября, 06:45

Updated 4 ноября, 06:45

Долетят ли украинские беспилотники до Перми? Отвечает эксперт

Долетят ли украинские беспилотники до Перми? Отвечает эксперт

3 ноября 2023, 06:32
Фото: ideogram.ai
Сейчас атак беспилотников на Пермь или соседние регионы не зафиксировано.

В 2023 году украинские беспилотники начали активно атаковать территорию РФ. Причем БПЛА сбивают как над территорией приграничных регионов, так и в Москве. Могут ли они долететь до Перми?

Сооснователь конструкторского бюро «Валькирия» по сборке БПЛА для СВО Дмитрий Раевский пояснил Properm.ru, что этого однозначно не случится.

«Даже самый крутой по дальности беспилотник „Шахид“ летит на расстояние 1 500 км, если в нем нет полезной нагрузки, а так не больше 1 000 км. Украинские беспилотники летят где-то на 700 км, поэтому до Перми они не долетят ни в коем случае», — рассказал эксперт.

С декабря 2022 года в Прикамье введен запрет на использование беспилотников в связи с СВО. Решение принято для того, чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, а также промышленных и стратегических объектов. Исключения сделаны для некоторых предприятий, а также органов власти.

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