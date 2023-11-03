Долетят ли украинские беспилотники до Перми? Отвечает эксперт

С декабря 2022 года в Прикамье введен запрет на использование беспилотников в связи с СВО. Решение принято для того, чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, а также промышленных и стратегических объектов. Исключения сделаны для некоторых предприятий, а также органов власти.