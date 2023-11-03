«Молот» выиграл десятый матч кряду

Posted 3 ноября, 16:56
Published 3 ноября, 16:56
Modified 3 ноября, 16:59
Updated 3 ноября, 16:59
Пермский ХК «Молот» одержал десятую победу подряд — на домашнем льду над «Омскими крыльями». Счет матча 5:4.
Встреча проходила в напряженной, равной борьбе. У пермяков заброшенными шайбами отличились Игорь Зенчиков, Константин Рыжов и двумя — Роман Ивашов. Победный гол на счету Арсения Ерохина.
Победа позволяет закрепиться «Молоту» на шестой строке турнирной таблицы.
В следующем матче «Молот» принимает «Динамо Алтай» 5 ноября.