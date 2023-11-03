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Posted 3 ноября, 16:56

Published 3 ноября, 16:56

Modified 3 ноября, 16:59

Updated 3 ноября, 16:59

«Молот» выиграл десятый матч кряду

«Молот» выиграл десятый матч кряду

3 ноября 2023, 16:56
Фото: ХК "Молот"
В первом матче домашней серии повержены «Омские крылья».

Пермский ХК «Молот» одержал десятую победу подряд — на домашнем льду над «Омскими крыльями». Счет матча 5:4.

Встреча проходила в напряженной, равной борьбе. У пермяков заброшенными шайбами отличились Игорь Зенчиков, Константин Рыжов и двумя — Роман Ивашов. Победный гол на счету Арсения Ерохина.

Победа позволяет закрепиться «Молоту» на шестой строке турнирной таблицы.

В следующем матче «Молот» принимает «Динамо Алтай» 5 ноября.

#Спорт#Хоккей#Молот#Вхл
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