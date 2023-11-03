Мостовой переход в Волгограде — от долгостроя 90-х к нашим дням

Posted 3 ноября, 10:41
Published 3 ноября, 10:41
Modified 3 ноября, 10:43
Updated 3 ноября, 10:43
Что включает в себя этот проект, как он воплощается в жизнь и поможет ли он жителям города мы выяснили в новом выпуске нашего спецпроекта «Дорожная карта».
Город-герой Волгоград без преувеличения «ключ» к дорогам России. Пути на восток, к Москве, на Кавказ так или иначе завязаны на этот город. Это перекресток транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-юг». Именно поэтому во времена Великой Отечественной войны здесь разразилась Сталинградская битва. С тех пор город не потерял своего логистического значения, приумножил свой промышленный потенциал, разросся в масштабную агломерацию.
На сегодняшний день дорожная сеть Волгограда заслуживает высокой оценки, но останавливаться в ее развитии нельзя ни в коем случае. Ведь каждый новый год количество автомобилей в нашей стране растёт на 1,5-2%. Пожалуй, главным вызовом для Волгограда является необходимость разграничить внутригородские и транзитные транспортные потоки, а также расширить доступность ближайшего и важного для экономики региона города Волжский. Обе эти задачи решает проект мостового перехода. Этот масштабный замысел разделен на 4 пусковых комплекса, каждый из которых в отдельности сложная и технологичная задача.
В нашем транспортном эксперименте в проекте «Дорожная карта» мы проверили транспортную доступность между двумя городами, и, вместе с местными жителями, обсудили проект всего мостового перехода.
Первый пусковой комплекс — мост через Волгу — начал реализовываться еще в 1996 году, но долгое время из-за отсутствия федерального финансирования проект оставался долгостроем. Ввести его в эксплуатацию удалось только в 2009 году.
Второй пусковой комплекс — мост через Ахтубу, работа над которым была завершена летом 2020 года. Третий пусковой комплекс — это многополосная автомагистраль, призванная соединить два моста, а также стать частью стратегического транспортного коридора «Север-Юг». Этот пусковой комплекс включает в себя множество пойменных мостов и транспортных развязок.
Работа над ним началась в 2020 году и продлится до лета 2024. Насколько интенсивно там ведется строительство может наблюдать каждый проезжающий мимо автомобилист. Четвертый пусковой комплекс должен обеспечить вход на мостовой переход с запада, минуя городские дороги Волгограда, а также предусматривает расширение моста через Волгу. Опорные конструкции для этого были возведены заранее и ждут своего часа. Таким образом, в динамике можно проследить, как меняются темпы возведения новых объектов в нашей стране.
От первого долгостроя до интенсивной ежедневной работы над третьим комплексом. Велика в этом роль национального проекта «Безопасные качественные дороги» и других предшествовавших ему федеральных дорожных проектов. Теперь давайте по пунктам рассмотрим, какие задачи уже были решены введением в эксплуатацию первых двух пусковых комплексов.
Во-первых, была разгружена плотина Волжской ГЭС. Долгое время этот объект на северной оконечности Волгограда принимал на себя весь транспортный поток, был единственной переправой через Волгу. Транспортная нагрузка на плотину давно достигла своего предела. Введение в эксплуатацию нового Волгоградского моста также не решало эту проблему окончательно. Только в комплексе с мостом через Ахтубу задача была решена. Плотина Волжской ГЭС перестала быть безальтернативной. В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» был произведен ремонт этой дороги.
Во-вторых, повысилась транспортная доступность города Волжский. Это один из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья и второй город по величине в Волгоградской области. Его население превышает 300 тысяч человек.
Список расположенных здесь предприятий велик. В отрасли химической промышленности город является одним из крупнейших центров Европы. Вместе с Волгоградом он образует Волгоградскую агломерацию. Расположен на левом берегу реки Ахтубы в 20 километрах северо-восточнее центра Волгограда. Глубокие экономические связи между городами требуют расширения транспортной доступности.
Мост через Ахтубу решил эту задачу. Въехать в город теперь можно не только с запада со стороны ГЭС, но и с восточного направления. Такое решение увело из Волжского часть транзитного грузового потока. Грузовые автомобили теперь могут уходить на восток к Астрахани и Казахстану по двум мостам, минуя Волжский.