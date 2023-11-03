Освобождение убийцы из-за СВО и взрыв на заводе. Главные новости недели в Прикамье

Posted 3 ноября, 13:00
Published 3 ноября, 13:00
Modified 7 ноября, 04:29
Updated 7 ноября, 04:29
Учительница из Перми Софья Чунарева заняла второе место на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Финал проходил в Индии. Пермячка также получила награды в номинациях: Mrs. Perfect Body и Mrs. Iconic Beauty.
После этого девушка написала в социальных сетях благодарность за поддержку, однако она отметила, что есть незнакомцы, которые пишут ей гадости: «Чаще это женщины».
В одном из пермских детских садов родителей попросили принять участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «30 лет Конституции России: проверь себя». После прохождения теста сертификаты просят переслать воспитателю, никого не принуждая.
При этом сотрудники в некоторых муниципалитетах региона должны участвовать в конкурсе обязательно.
В Соликамске на заводе «Урал» случился взрыв. Официальные ведомства назвали его «хлопок». По данным МЧС, в момент инцидента в здании никого не было, ЧП не повлияло на работу предприятия.
Информации о пострадавших также не было. На самом предприятии отказались комментировать происшествие.
Не стало бывшего футболиста ФК «Амкар Пермь» Кирилла Кочетова. Он скончался в больнице, не приходя в сознание после аварии. ДТП случилось еще 11 октября на трассе Горнозаводск — граница Свердловской области.
Автомобиль, в котором помимо Кочетова находились еще три футболиста, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Газель».
Из зоны СВО вернулся в Чусовой Артем Бучин, который в августе 2022 года убил и изнасиловал 23-летнюю медсестру. По словам матери убитой, мужчина оказался в родном городе после того, как получил ранение.
Источник в правоохранительных органах пояснил, что мужчина был помилован, так как был участником СВО. Ему не придется отбывать наказание за преступление.