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Posted 3 ноября, 13:00

Published 3 ноября, 13:00

Modified 7 ноября, 04:29

Updated 7 ноября, 04:29

Освобождение убийцы из-за СВО и взрыв на заводе. Главные новости недели в Прикамье

Освобождение убийцы из-за СВО и взрыв на заводе. Главные новости недели в Прикамье

3 ноября 2023, 13:00
Фото: СУ СКР по Пермскому краю / соцсети
Рассказываем, какими новостями запомнились последние дни.

Самая красивая учительница

Учительница из Перми Софья Чунарева заняла второе место на конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Финал проходил в Индии. Пермячка также получила награды в номинациях: Mrs. Perfect Body и Mrs. Iconic Beauty.

После этого девушка написала в социальных сетях благодарность за поддержку, однако она отметила, что есть незнакомцы, которые пишут ей гадости: «Чаще это женщины».

Конкурсы по Конституции в детсаду

В одном из пермских детских садов родителей попросили принять участие во Всероссийском онлайн-конкурсе «30 лет Конституции России: проверь себя». После прохождения теста сертификаты просят переслать воспитателю, никого не принуждая.

При этом сотрудники в некоторых муниципалитетах региона должны участвовать в конкурсе обязательно.

ЧП на соликамском заводе

В Соликамске на заводе «Урал» случился взрыв. Официальные ведомства назвали его «хлопок». По данным МЧС, в момент инцидента в здании никого не было, ЧП не повлияло на работу предприятия.

Информации о пострадавших также не было. На самом предприятии отказались комментировать происшествие.

Погиб пермский футболист

Не стало бывшего футболиста ФК «Амкар Пермь» Кирилла Кочетова. Он скончался в больнице, не приходя в сознание после аварии. ДТП случилось еще 11 октября на трассе Горнозаводск — граница Свердловской области.

Автомобиль, в котором помимо Кочетова находились еще три футболиста, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Газель».

Спустя год освободился пермяк, приговоренный к 20 годам за убийство

Из зоны СВО вернулся в Чусовой Артем Бучин, который в августе 2022 года убил и изнасиловал 23-летнюю медсестру. По словам матери убитой, мужчина оказался в родном городе после того, как получил ранение.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что мужчина был помилован, так как был участником СВО. Ему не придется отбывать наказание за преступление.

#Спецпроекты#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Чп#Завод#Взрыв#Итоги
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