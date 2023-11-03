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Posted 3 ноября, 04:02

Published 3 ноября, 04:02

Modified 3 ноября, 04:04

Updated 3 ноября, 04:04

Пермь примет чемпионат России по кикбоксингу

Пермь примет чемпионат России по кикбоксингу

3 ноября 2023, 04:02
Фото: пресс-служба ФКР
В краевой столице мероприятие впервые пройдет в шести дисциплинах.

С 27 ноября по 2 декабря в СК им. В. П. Сухарева состоится чемпионат России по кикбоксингу. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Пермского края, АО «ОХК „Уралхим“ и ПАО „Уралкалий“.

В соревнованиях примут участие более 1000 спортсменов со всех уголков нашей страны. Они выступят в таких дисциплинах кикбоксинга, как «К1», «лоу-кик», «фулл-контакт», «лайт-контакт», «поинтфайтинг» и «сольные композиции».

2 декабря под сводами СК им. В. П. Сухарева состоятся официальная церемония закрытия и гала-финалы. Победители и призеры чемпионата войдут в сборную России по кикбоксингу.

Эдуард Аветисян, президент Федерации кикбоксинга Пермского
края:

«В этом году чемпионат России станет особенным: впервые отбор во взрослую сборную состоится в конце года, а не весной. Для Перми мероприятие также будет иметь свою уникальность, так как здесь впервые оно пройдет в шести дисциплинах. Уверен, это событие станет значимым не только для родного края, но и для спорта в целом».

С 1 по 3 ноября в Перми в Доме спорта «Прикамье» также проходят чемпионат и первенство края по кикбоксингу. В них принимают участие более 300 участников, представляющих 25 команд из 10 муниципалитетов Пермского края. По итогам соревнований будет сформирован состав сборной региона на 2024 год.

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