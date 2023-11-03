Пермь примет чемпионат России по кикбоксингу

С 1 по 3 ноября в Перми в Доме спорта «Прикамье» также проходят чемпионат и первенство края по кикбоксингу. В них принимают участие более 300 участников, представляющих 25 команд из 10 муниципалитетов Пермского края. По итогам соревнований будет сформирован состав сборной региона на 2024 год.