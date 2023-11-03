Пермский краевой суд оставил руководителя УАДиТ Андрея Уголькова в СИЗО

Posted 3 ноября, 10:46
Published 3 ноября, 10:46
Modified 3 ноября, 10:48
Updated 3 ноября, 10:48
Судья Пермского краевого суда Наталья Погадаева сегодня, 3 ноября, отклонила жалобу адвокатов руководителя «Управления автомобильных дорог и транспорта» (УАДиТ) Андрея Уголькова на продленный ему арест в СИЗО. Его адвокаты Павел Суслов и Андрей Сачихин настаивали на том, что их доверителю может быть избрана более мягкая мера пресечения, не связанная с содержанием под арестом.
По имеющейся информации, они ссылались на то, что вверенное ему учреждение все это время находится без руководителя (на время следствия Угольков не смещен с должности). Кроме того, по словам супруги Елены Угольковой, находясь в СИЗО ее муж не получает необходимого лечения, связанного с его хроническим заболеванием.
Адвокат Сачихин в процессе поинтересовался, почему следователь утверждала, что Уголькова осматривают гражданские медики, однако, таких справок в деле нет. По словам следователя Альбины Поносовой, в медсанчасть СИЗО-1 направлялся запрос об осмотре подозреваемого, поскольку от него поступают жалобы. От медсанчасти был получен ответ, что он осмотрен врачами.
В суде были оглашены материалы следствия. Из протокола допроса Павла Ковыева следует, что тот опасается, что в случае, если Уголькова выпустят из СИЗО, на него будут оказывать давление. Также он говорит, что знает, что взятка предназначалась некому вышестоящему лицу.
Кроме того из материалов дела известно, что в ходе обыска из кабинета Уголькова были изъяты технические устройства, которыми подавляется возможность прослушивания, а также устройства для ведения скрытого видео- и аудио наблюдения и документы к ним. По словам Уголькова, он понятия не имеет, что это за «вещи», поскольку работает только полгода в этом кабинете. При обыске кабинета в июне эти предметы не были найдены и изъяты. Также Угольков показал, что дверь в его кабинет не закрывается. Отметим, что материалы дела оглашали по ходатайству защиты
Сейчас фигурантами дела являются Игорь Дороднов и Угольков. Руководителю регионального управления автодорог и транспорта предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В отношении экс-директора «Горсвета» расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
В мае 2022 года был заключен госконтракт на проведение работ по устройству стационарного электрического освещения автомобильной дороги Восточный обход г. Перми на участке км 11+565 — км 15+565, км 17+265 — км 21+965, км 23+665 — км 30+015. Его за 387 млн рублей получила компания «СПК-Групп» Ковыева. Компания была единственным участником торгов, с ней и был заключен госконтракт.
По имеющейся у журналиста Properm.ru информации, из-за дела о взятке между управлением и подрядной организацией возник конфликт. Во-первых, он привел к расторжению контракта, работы по которому должны быть завершены до 23 октября 2023 года. В частном разговоре с журналистом Properm.ru Ковыев утверждал, что фактически все было близко к завершению. Во-вторых, происходящее привело к тому, что реконструируемый участок Восточного обхода остался без освещения — в тестовом режиме оно работало до начала конфликта.
В августе 2023 года УАДиТ в одностороннем порядке расторг с «СПК-Групп» данный контракт. В решении, подписанном недавно покинувшем пост и. о. руководителя учреждения Михаилом Якушевым, говорится о том, что управление «обязано принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии». Речь идет о том, что для участия в аукционе якобы «СПК-Групп» представило договор о проведении работ по реконструкции ул. Попова. В документе говорится, что данный договор не заключался.
Согласно информации в системе госзакупок, общая стоимость контракта, заключенного с «СПК-Групп» с корректировками составила 408,4 млн рублей. Из бюджета компания Павла Ковыева получила 337,79 млн рублей. По утвержденным заказчиком актам приемки, работы фактически исполнены на сумму 232,18 млн рублей. В системе есть информация о не принятых к оплате актах выполненных работ.
В августе Павел Ковыев обратился в арбитражный суд с двумя исками к КГБУ «УАДиТ». В первом он требует обязать заказчика принять уже выполненные работы. Во втором иске говорится о признании недействительными требования от 29 августа 2023 о выплате денежных средств по банковской гарантии в связи с односторонним расторжением договора.
Второй процесс был приостановлен судом — до вынесения решения по первому иску. Коме того, «СПК-Групп» пытались наложить обеспечительные меры. Фирма Ковыева просила запретить Управлению автомобильных дорог и транспорта требовать от «Русского народного банка» уплаты в счет возмещения ущерба суммы банковской гарантии, по контракту она составляет 3,87 млн рублей — 1,00% от начальной (максимальной) цены контракта. Суд дважды отклонил ходатайство.
У «СПК-Групп» основным заказчиком работ являлись «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» и МБУ «Горсвет». С краевым предприятием было заключено 10 госконтрактов на общую сумму 582,7 млн рублей, с «Горсветом» — три на 1,37 млн рублей. Сейчас у компании Павла Ковыева остается действующим только один контракт с УАДиТ — на обслуживание систем наружного освещения на дорогах регионального значения, его срок истекает 31 декабря 2024 года.
Андрея Уголькова задержали сотрудники регионального УФСБ при получении взятки от бизнесмена Павла Ковыева через посредника Игоря Дороднова в начале июля 2023 года. Деньги бывший руководитель «Горсвета» якобы привез часть полагающихся денег за беспрепятственное согласование актов приемки отчетных документов по госконтракту.