Пермский краевой суд оставил руководителя УАДиТ Андрея Уголькова в СИЗО

Кроме того из материалов дела известно, что в ходе обыска из кабинета Уголькова были изъяты технические устройства, которыми подавляется возможность прослушивания, а также устройства для ведения скрытого видео- и аудио наблюдения и документы к ним. По словам Уголькова, он понятия не имеет, что это за «вещи», поскольку работает только полгода в этом кабинете. При обыске кабинета в июне эти предметы не были найдены и изъяты. Также Угольков показал, что дверь в его кабинет не закрывается. Отметим, что материалы дела оглашали по ходатайству защиты