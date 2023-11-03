Пермский край ищет 3 тысячи человек для работы на оборонных предприятиях

В Пермском крае оборонные предприятия нуждаются в 3 тыс. человек. Именно столько сейчас открыто вакансий. По словам губернатора Дмитрия Махонина, сейчас на предприятиях оборонно-промышленного комплекса работают десятки тысяч человек. За год количество людей, занятых на этих производствах, увеличилось на 12%.