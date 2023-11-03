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Posted 3 ноября, 07:34

Published 3 ноября, 07:34

Modified 3 ноября, 07:41

Updated 3 ноября, 07:41

Пермский край ищет 3 тысячи человек для работы на оборонных предприятиях

Пермский край ищет 3 тысячи человек для работы на оборонных предприятиях

3 ноября 2023, 07:34
Фото: unsplash.com
Популярность работы на предприятиях ОПК выросла за последний год.

В Пермском крае оборонные предприятия нуждаются в 3 тыс. человек. Именно столько сейчас открыто вакансий. По словам губернатора Дмитрия Махонина, сейчас на предприятиях оборонно-промышленного комплекса работают десятки тысяч человек. За год количество людей, занятых на этих производствах, увеличилось на 12%.

Глава краевого Минобра Раиса Кассина отметила, что 55% выпускников колледжей и техникумов в этом году устроились на оборонные предприятия. Сейчас ведется работа, чтобы студенты шли трудиться в данную сферу сразу после обучения.

В 2022 году некоторые предприятия ОПК в Перми перешли на работу в три смены в связи с СВО. Чиновники меняют для удобства рабочих даже режим работы общественного транспорта, вводя ночные рейсы.

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