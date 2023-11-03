properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 07:59

Published 3 ноября, 07:59

Modified 3 ноября, 08:01

Updated 3 ноября, 08:01

В Пермском крае при поддержке правительства построят еще две модульных гостиницы

Пермский край получит миллионы на создание модульных гостиниц

3 ноября 2023, 07:59
Фото: соцсети губернатора

В Пермском крае при поддержке правительства построят еще две модульных гостиницы

Проекты планируется реализовать в 2023 и 2024 годах.
Сюжет
Туризм

Правительство России решило выделить Пермскому краю дополнительное финансирование по программе строительства модульных отелей. По словам главы краевого Минтуризма Юлии Ветошкиной, благодаря этому появится еще два проекта — в Чердынском округе и в поселке Голый мыс.

Весной Минэкономразвития РФ поддержало пять проектов, в рамках которых должно быть создан 181 номер в модульных отелях. Учитывая это, до конца года в регионе создадут 195 номеров в пяти территориях: Кунгурском, Ильинском, Пермском, Чердынском районах, а также в Перми.

Стоимость реализации составляет 600 млн рублей: 255 млн рублей выделены из федерального бюджета, 13,5 млн рублей — из краевого, 366 млн рублей — внебюджетные источники.

Читайте также:
Пермячка заработала благодаря сорванному отпуску. Как она это сделалаВ сентябре из Перми появятся дополнительные поезда в Адлер«Это было очень сложно». Путешественник в одиночку прошел всю Каму от истока до устья
#Отели#Пермь#Туризм#Отель#Путешествия#Туристы#Путешествие
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25