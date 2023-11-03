Пермский край получит миллионы на создание модульных гостиниц

Posted 3 ноября, 07:59
Published 3 ноября, 07:59
Modified 3 ноября, 08:01
Updated 3 ноября, 08:01
Правительство России решило выделить Пермскому краю дополнительное финансирование по программе строительства модульных отелей. По словам главы краевого Минтуризма Юлии Ветошкиной, благодаря этому появится еще два проекта — в Чердынском округе и в поселке Голый мыс.
Весной Минэкономразвития РФ поддержало пять проектов, в рамках которых должно быть создан 181 номер в модульных отелях. Учитывая это, до конца года в регионе создадут 195 номеров в пяти территориях: Кунгурском, Ильинском, Пермском, Чердынском районах, а также в Перми.
Стоимость реализации составляет 600 млн рублей: 255 млн рублей выделены из федерального бюджета, 13,5 млн рублей — из краевого, 366 млн рублей — внебюджетные источники.