Пермский край получит миллионы на создание модульных гостиниц

Весной Минэкономразвития РФ поддержало пять проектов, в рамках которых должно быть создан 181 номер в модульных отелях. Учитывая это, до конца года в регионе создадут 195 номеров в пяти территориях: Кунгурском, Ильинском, Пермском, Чердынском районах, а также в Перми.