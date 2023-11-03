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Posted 3 ноября, 05:25

Published 3 ноября, 05:25

Modified 3 ноября, 05:27

Updated 3 ноября, 05:27

Пермячка отсудила у туроператора компенсацию за путевку из-за закрытия границ

Пермячка заработала благодаря сорванному отпуску. Как она это сделала

3 ноября 2023, 05:25
Фото: ideogram.ai

Пермячка отсудила у туроператора компенсацию за путевку из-за закрытия границ

Туроператор отказывался добровольно вернуть деньги.
Сюжет
Туризм

Пермячка отсудила у туроператора компенсацию за сорванный отпуск. По данным пресс-службы краевого суда, в январе 2022 года женщина купила путевку в Турцию на пять дней за 151 тыс. рублей. Путешествие должно было начаться 2 марта.

В марте тур аннулировали в связи с закрытием границ. На сайте туроператора ООО «ТТ-ТРЭВЭЛ» женщина написала претензию. В ответ на нее получила ответ — деньги невозможно вернуть. Пермячка также отправила претензию ИП, но ее не рассмотрели.

Дзержинский районный суд встал на сторону туристки, так как закрытие границ является обстоятельством, которое нельзя устранить. С туроператора взыскали полную стоимость путевки, а также компенсацию морального вреда — 15 тыс. рублей, штраф — 83 тыс. рублей. Всего в итоге она получила 249 тыс. рублей. В конце октября краевой суд оставил решение Дзержинского районного суда в силе.

По данным Rusprofile, ООО «ТТ-ТРЭВЭЛ» зарегистрировано в 2009 году в Москве, гендиректором является Владимир Рубцов.

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