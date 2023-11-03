Пермячка заработала благодаря сорванному отпуску. Как она это сделала

Дзержинский районный суд встал на сторону туристки, так как закрытие границ является обстоятельством, которое нельзя устранить. С туроператора взыскали полную стоимость путевки, а также компенсацию морального вреда — 15 тыс. рублей, штраф — 83 тыс. рублей. Всего в итоге она получила 249 тыс. рублей. В конце октября краевой суд оставил решение Дзержинского районного суда в силе.