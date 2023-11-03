Пик солнечной активности повлияет на Землю раньше, чем прогнозировалось

Posted 3 ноября, 11:04
Published 3 ноября, 11:04
Modified 3 ноября, 11:06
Updated 3 ноября, 11:06
Ученые узнали, когда жители Земли почувствуют пик солнечной активности. По данным экспертов из Центра прогнозирования космической погоды NOAA, Солнце достигнет пика текущего цикла активности в 2024 году. Этот период наступит с января по октябрь следующего года, пишут «Новые известия».
Пик цикла солнечной активности будет не только ранним, но и более сильным и продолжительным, чем прогнозировалось ранее. Вспышки солнечной активности влекут за собой геомагнитные бури, которые могут повлиять на электросети, сигналы GPS, а также здоровье работников авиакомпаний и астронавтов и метеочувствительных людей.
Известно, что у метеочувствительных людей обостряются хронические заболевания. Они могут испытывать слабость, апатию, головные боли и скачки давления.