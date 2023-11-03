Пик солнечной активности повлияет на Землю раньше, чем прогнозировалось

Пик цикла солнечной активности будет не только ранним, но и более сильным и продолжительным, чем прогнозировалось ранее. Вспышки солнечной активности влекут за собой геомагнитные бури, которые могут повлиять на электросети, сигналы GPS, а также здоровье работников авиакомпаний и астронавтов и метеочувствительных людей.