Проект здания на Уральской, 110 в Перми прошел историко-культурную экспертизу. Эскизы

Напомним, что в обновленное здание переедет школа № 146. Она будет рассчитана на 500 мест, в ней смогут обучаться дети с 7-го по 11-й класс. В ходе реконструкции подрядчику предстоит оборудовать учебные кабинеты, в том числе классы технологии для мальчиков и девочек. Также здесь появятся спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, медицинский блок. На территории учреждения планируется разместить спортивную зону, включающая универсальную спортивную площадку, и зону отдыха.