properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 10:43

Published 3 ноября, 10:43

Modified 3 ноября, 10:52

Updated 3 ноября, 10:52

Проект здания на Уральской, 110 в Перми прошел историко-культурную экспертизу. Эскизы

Проект здания на Уральской, 110 в Перми прошел историко-культурную экспертизу. Эскизы

3 ноября 2023, 10:43
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
В отстроенное здание въедет школа №146.

Проектная документация реконструкции здания на Уральской, 110 в Перми прошла историко-культурную экспертизу и получила согласование государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

В ходе восстановления здания важной задачей проектировщиков остается сохранить как архитектурный вид и габариты самого здания, так и в целом градостроительный облик улицы Уральской, отмечают в госинспекции.

Проектирование и строительство здания ведет пермская компания «Кинетика» (бывшая «ЖБК-Строй»). По словам технического директора «Кинетики» Сергея Вязовикова, перед началом проектирования были проведены детальные обследования и проектно-изыскательские работы. При демонтаже под толстым слоем штукатурки и краски привычного зеленого цвета было обнаружено покрытие двух оттенков тона желтой охры основной площади фасада, а также белого цвета его декоративных элементов. Именно такая окраска соответствует гамме цветов времени постройки объекта.

В ходе обследования проектировщики отметили, что здание имеет множество декоративных элементов на фасаде различной формы и размеров. Для их воссоздания были произведены полевые замеры, фотофиксация, оцифрования силуэта с применением лазерного 3-D сканирования как всего объекта в целом, так и отдельных его частей.

Сейчас проектная документация также находится на оценке в госэкспертизе. После получения положительного заключения, начнутся основные строительные работы.

Напомним, что в обновленное здание переедет школа № 146. Она будет рассчитана на 500 мест, в ней смогут обучаться дети с 7-го по 11-й класс. В ходе реконструкции подрядчику предстоит оборудовать учебные кабинеты, в том числе классы технологии для мальчиков и девочек. Также здесь появятся спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, медицинский блок. На территории учреждения планируется разместить спортивную зону, включающая универсальную спортивную площадку, и зону отдыха.

Завершить реконструкцию планируется в конце 2025 года.

Сегодня стало известно, что городская комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика согласовала внешний вид здания.

Читайте также:
Согласован внешний вид исторического здания Ханнеса Мейера у Пермского цирка
#Пермь#Уральская#Памятник архитектуры#Архитектура
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25