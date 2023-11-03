Проект здания на Уральской, 110 в Перми прошел историко-культурную экспертизу. Эскизы

Posted 3 ноября, 10:43
Published 3 ноября, 10:43
Modified 3 ноября, 10:52
Updated 3 ноября, 10:52
Проектная документация реконструкции здания на Уральской, 110 в Перми прошла историко-культурную экспертизу и получила согласование государственной инспекции по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
В ходе восстановления здания важной задачей проектировщиков остается сохранить как архитектурный вид и габариты самого здания, так и в целом градостроительный облик улицы Уральской, отмечают в госинспекции.
Проектирование и строительство здания ведет пермская компания «Кинетика» (бывшая «ЖБК-Строй»). По словам технического директора «Кинетики» Сергея Вязовикова, перед началом проектирования были проведены детальные обследования и проектно-изыскательские работы. При демонтаже под толстым слоем штукатурки и краски привычного зеленого цвета было обнаружено покрытие двух оттенков тона желтой охры основной площади фасада, а также белого цвета его декоративных элементов. Именно такая окраска соответствует гамме цветов времени постройки объекта.
В ходе обследования проектировщики отметили, что здание имеет множество декоративных элементов на фасаде различной формы и размеров. Для их воссоздания были произведены полевые замеры, фотофиксация, оцифрования силуэта с применением лазерного 3-D сканирования как всего объекта в целом, так и отдельных его частей.
Сейчас проектная документация также находится на оценке в госэкспертизе. После получения положительного заключения, начнутся основные строительные работы.
Напомним, что в обновленное здание переедет школа № 146. Она будет рассчитана на 500 мест, в ней смогут обучаться дети с 7-го по 11-й класс. В ходе реконструкции подрядчику предстоит оборудовать учебные кабинеты, в том числе классы технологии для мальчиков и девочек. Также здесь появятся спортивный и актовый залы, столовая, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, медицинский блок. На территории учреждения планируется разместить спортивную зону, включающая универсальную спортивную площадку, и зону отдыха.
Завершить реконструкцию планируется в конце 2025 года.
Сегодня стало известно, что городская комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика согласовала внешний вид здания.