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Posted 3 ноября, 05:23

Published 3 ноября, 05:23

Modified 3 ноября, 05:47

Updated 3 ноября, 05:47

Прокуратура начала проверку по пожару в Индустриальном районе Перми

Прокуратура проводит проверку по пожару в Осенцовском промузле

3 ноября 2023, 05:23
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю

Прокуратура начала проверку по пожару в Индустриальном районе Перми

Вчера вечером в ангаре загорелись емкости с горючей жидкостью.

Прокуратура Индустриального района Перми организовала проверку по факту вчерашнего пожара на ул. Промышленной, 110/2 (район промузла Осенцы). По предварительным данным, вчера вечером, 2 ноября, сильное возгорание произошло на промышленной улице. Так как территория отдалена от центра застройки, жилой массив не пострадал.

На место происшествия выехали работники районной прокуратуры. Во время надзорных мероприятий они оценят соблюдение требований пожарной безопасности при использовании помещений, построек и другого имущества, находящегося на территории, где возник пожар. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Емкости с горючей жидкостью загорелись вчера вечером. Ликвидация открытого горения произошла в 21:51. Площадь пожара составила 200 кв. м, погибших и пострадавших нет.

Как рассказали журналисту Properm.ru в прокуратуре Индустриального района, помещение на Промышленной, 110/2 снимал предприниматель. Здесь он хранил лакокрасочные изделия. Сегодня во второй половине дня на место происшествия выедет лаборатория для установления причин пожара.

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#Происшествия#Пермь#Пожар#Прокуратура
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