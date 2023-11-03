Прокуратура проводит проверку по пожару в Осенцовском промузле

На место происшествия выехали работники районной прокуратуры. Во время надзорных мероприятий они оценят соблюдение требований пожарной безопасности при использовании помещений, построек и другого имущества, находящегося на территории, где возник пожар. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.