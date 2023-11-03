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Posted 3 ноября, 04:44

Published 3 ноября, 04:44

Modified 3 ноября, 04:46

Updated 3 ноября, 04:46

Родители школьника в Перми отсудили компенсацию у батутного центра из-за инцидента

Родители школьника в Перми отсудили компенсацию у батутного центра из-за инцидента

3 ноября 2023, 04:44
Фото: ideogram.ai
Пермяки требовали сотни тысяч рублей, но суд уменьшил компенсацию в разы.

Родители пермского подростка подали в суд на батутный центр из-за травмы ребенка. По данным пресс-службы Кировского районного суда, в марте 2022 года четыре ребенка отмечали день рождения. Один из школьников неудачно приземлился после прыжка — он ощутил хруст в спине, но боли не было. На следующий день он почувствовал себя плохо.

В больнице выяснилось, что подросток получил ушиб шейного отдела спинного мозга. Экспертиза показала, что причиной травмы могла стать сетка батута, с которой был контакт при прыжке.

Суд посчитал, что ответчик не принял достаточные меры безопасности для посетителей, которые не имеют специальных спортивных навыков. При получении травм посетителями компания должна доказать, что вред причинен из-за непреодолимой силы или нарушения потребителем правил использования батутов. В суде отметили, что ответчик не предоставил таких доказательств. Компания пыталась обжаловать решение районного суда в краевом, но это не удалось.

Properm.ru удалось выяснить, что ответчиком выступало ООО «Сфера-Центр». Батут-центр расположен в Закамске. Родители подростка требовали в суде 360 тыс. рублей. Однако суд взыскал в пользу школьника и родителей компенсацию морального вреда в 50 тыс. рублей, а также штраф в 15 тыс. рублей.

В качестве аргумента для защиты представитель организации отмечал в апелляционной жалобе, что из показаний подростка следует, что он сам нарушил технику безопасности батутного центра — после прыжка он приземлился не на ноги, а на тазобедренную часть.

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#Суд#Пермь
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