Родители школьника в Перми отсудили компенсацию у батутного центра из-за инцидента

Родители пермского подростка подали в суд на батутный центр из-за травмы ребенка. По данным пресс-службы Кировского районного суда, в марте 2022 года четыре ребенка отмечали день рождения. Один из школьников неудачно приземлился после прыжка — он ощутил хруст в спине, но боли не было. На следующий день он почувствовал себя плохо.