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Posted 3 ноября, 10:05

Published 3 ноября, 10:05

Modified 3 ноября, 10:06

Updated 3 ноября, 10:06

С начала года в Прикамье выявлено и изъято более 100 кг фальсифицированной молочки

С начала года в Прикамье выявлено и изъято более 100 кг фальсифицированной молочки

3 ноября 2023, 10:05
Фото: 1MI
Среди фальсификатов преобладает сливочное масло, встречаются творог и сметана.

За девять первых месяцев 2023 года в Прикамье взято 4 тыс. проб молочной продукции. Её проверяли на показатели безопасности, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.

В ходе проверок специалистами установлена молочная продукция, фальсифицированная растительными жирами:

  • Масло сливочное крестьянское м. д. ж. 72,5%, изготовитель ООО «РУ.МИЛК», Челябинская область, г. Озерск;
  • Масло сливочное крестьянское м. д. ж. 72,5%, изготовитель ООО «Торговый Дом „Белая Ферма“, Екатеринбург;
  • Масло традиционное сливочное м. д. ж. 82,5% ТМ „Экомилк“, изготовитель АО „Озерецкий молочный комбинат“, Московская обл., г. Дмитров;
  • Масло сладко-сливочное не соленое „Белорусское“ м. д. ж. 82,5%, творог м. д. ж. 5%, сметана м. д. ж. 20%, изготовитель ИП Костюкович К.С., Пермский край г. Чайковский.

На изготовителей фальсификатов наложено штрафов на сумму 700 тыс. рублей, вынесено семь административных наказаний в виде предупреждения. За девять месяцев из оборота изъято 102,8 кг продукции, выданы предписания об устранении нарушений.

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#Экономика#Роспотребнадзор#Фальсифицированные продукты#Фальсификация
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