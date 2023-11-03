С начала года в Прикамье выявлено и изъято более 100 кг фальсифицированной молочки

Posted 3 ноября, 10:05
Published 3 ноября, 10:05
Modified 3 ноября, 10:06
Updated 3 ноября, 10:06
За девять первых месяцев 2023 года в Прикамье взято 4 тыс. проб молочной продукции. Её проверяли на показатели безопасности, сообщают в краевом управлении Роспотребнадзора.
В ходе проверок специалистами установлена молочная продукция, фальсифицированная растительными жирами:
На изготовителей фальсификатов наложено штрафов на сумму 700 тыс. рублей, вынесено семь административных наказаний в виде предупреждения. За девять месяцев из оборота изъято 102,8 кг продукции, выданы предписания об устранении нарушений.