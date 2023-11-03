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Posted 3 ноября, 03:39

Published 3 ноября, 03:39

Modified 3 ноября, 06:58

Updated 3 ноября, 06:58

Синоптики: в выходные в Прикамье похолодает

Сильное, но короткое похолодание. Синоптики рассказали о погоде в выходные в Прикамье

3 ноября 2023, 03:39
Фото: 1MI

Синоптики: в выходные в Прикамье похолодает

Потепление вернется в регион к началу следующей недели.

В Перми и Пермском крае в выходные будет сильное, но непродолжительное похолодание. По данным специалистов проекта «Метеоролог и я», на территорию региона ворвется холодный воздух с северо-запада. Ночью температура опустится до -8°, днем до 0°.

В субботу в крае ожидается небольшой снег, гололедица. Ночью -8…-3°, днем -5…0°. В Перми осадков не ожидается, ночью -5…-3°, днем -2…0°. В воскресенье по региону преимущественно без осадков, ночью -8…-3°, днем -3…+2°. В Перми в последний день недели также не будет снега, ночью -5…-3°, днем -1…+1°. Потепление продолжится и в понедельник.

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#Пермь#Погода
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