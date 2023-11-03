Согласован внешний вид исторического здания Ханнеса Мейера у Пермского цирка

Posted 3 ноября, 04:37
Published 3 ноября, 04:37
Modified 3 ноября, 04:39
Updated 3 ноября, 04:39
Комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика согласовала внешний вид здания по ул. Уральской, 110 (дом Ханнеса Майера). Как напомнили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, после реконструкции здесь планируют разместить общеобразовательную школу №146.
Сейчас проектная документация на реконструкцию здания на ул. Уральской, 110 направлена для проведения государственной экспертизы. На строительной площадке проходят подготовительные работы: подрядчик демонтировал разрушенную часть здания и проводит мероприятия по выносу инженерных сетей. К работам по формированию котлована строители планируют приступить в течение ноября.
Работами по реконструкции дома у цирка занимается ООО «ЖБК-Строй». Историческое здание было построено в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Чиновники говорили, что планируют снести объект и построить здесь школу. В феврале текущего года стало известно, что реконструкцией здания займется «ЖБК-Строй», при этом термин реконструкция не исключает возможности сноса объекта.