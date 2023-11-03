Согласован внешний вид исторического здания Ханнеса Мейера у Пермского цирка

Работами по реконструкции дома у цирка занимается ООО «ЖБК-Строй». Историческое здание было построено в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Чиновники говорили, что планируют снести объект и построить здесь школу. В феврале текущего года стало известно, что реконструкцией здания займется «ЖБК-Строй», при этом термин реконструкция не исключает возможности сноса объекта.