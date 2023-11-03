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Posted 3 ноября, 04:37

Published 3 ноября, 04:37

Modified 3 ноября, 04:39

Updated 3 ноября, 04:39

Власти согласовали внешний облик дома по ул, Уральской, 110 в Перми

Согласован внешний вид исторического здания Ханнеса Мейера у Пермского цирка

3 ноября 2023, 04:37
Фото: properm.ru

Власти согласовали внешний облик дома по ул, Уральской, 110 в Перми

Здание было построено в 1924 году.

Комиссия по рассмотрению архитектурно-градостроительного облика согласовала внешний вид здания по ул. Уральской, 110 (дом Ханнеса Майера). Как напомнили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, после реконструкции здесь планируют разместить общеобразовательную школу №146.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Сейчас проектная документация на реконструкцию здания на ул. Уральской, 110 направлена для проведения государственной экспертизы. На строительной площадке проходят подготовительные работы: подрядчик демонтировал разрушенную часть здания и проводит мероприятия по выносу инженерных сетей. К работам по формированию котлована строители планируют приступить в течение ноября.

Работами по реконструкции дома у цирка занимается ООО «ЖБК-Строй». Историческое здание было построено в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. Чиновники говорили, что планируют снести объект и построить здесь школу. В феврале текущего года стало известно, что реконструкцией здания займется «ЖБК-Строй», при этом термин реконструкция не исключает возможности сноса объекта.

Строительство школы у пермского цирка подорожало до 1,2 млрд рублей
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#Недвижимость#Общество#Пермь
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