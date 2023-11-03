Стали известны предварительные итоги проекта «Комфортная медицина» в Пермском крае

Общероссийский народный фронт помогает властям эффективно получить обратную связь от населения. С помощью проекта «Комфортная медицина» пациенты могут направить свои пожелания по улучшению условий оказания помощи в больницах. Сделать это можно в онлайн-режиме, отсканировав куар-код с помощью смартфона. Куар-код перенаправит вас на специальную страницу, где нужно заполнить анкету. Чтобы поделиться мнением, пользователь должен указать свои личные данные, где он проходил лечение или консультацию, а также предложить инициативы.