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Posted 3 ноября, 07:59

Published 3 ноября, 07:59

Modified 3 ноября, 08:01

Updated 3 ноября, 08:01

Стали известны предварительные итоги проекта «Комфортная медицина» в Пермском крае

Стали известны предварительные итоги проекта «Комфортная медицина» в Пермском крае

3 ноября 2023, 07:59
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
В ходе реализации инициативы решаются проблемные вопросы в медучреждениях региона.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с участниками регионального отделения Общероссийского народного фронта и Минздравом Прикамья. Собравшиеся обсудили предварительные итоги реализации регионального проекта «Комфортная медицина», созданного по поручению Дмитрия Махонина.

Проект реализуют ОНФ и краевой Минздрав. Цель инициативы — повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинской помощи и комфортности пребывания в лечебных учреждениях Прикамья, уточняет пресс-служба администрации губернатора.

Общероссийский народный фронт помогает властям эффективно получить обратную связь от населения. С помощью проекта «Комфортная медицина» пациенты могут направить свои пожелания по улучшению условий оказания помощи в больницах. Сделать это можно в онлайн-режиме, отсканировав куар-код с помощью смартфона. Куар-код перенаправит вас на специальную страницу, где нужно заполнить анкету. Чтобы поделиться мнением, пользователь должен указать свои личные данные, где он проходил лечение или консультацию, а также предложить инициативы.

По словам министра здравоохранения Пермского края Анастасии Крутень, за время работы проекта «Комфортная медицина» проведены совместные выездные проверки специалистов Минздрава и Народного фронта в городской клинической больнице №1, городской больнице Архангела Михаила и всех Небесных Сил и городской больнице Соликамска. По результатам проверок специалисты выдали главврачам организационно-методические рекомендации и составили дорожные карты по устранению обнаруженных недочетов.

Главврач ГКБ №1 Денис Михайленко рассказал, что по итогам проверки в больнице выявлены недочеты, касающиеся организационных вопросов, а также комфортности пребывания в стационаре. Сейчас они исправлены.

Во время встречи Минздрава и ОНФ также обсудили вопрос повышения квалификации младшего медицинского персонала, в частности, медсестер, которые имеют опыт практической работы, но хотят получить дополнительное образование и сталкиваются с трудностями при поступлении в медицинские колледжи и вузы. Глава региона поручил разработать меры поддержки для решения данного вопроса. Министерства образования и здравоохранения Прикамья должны подумать, как облегчить процесс поступления на подготовительные курсы тем, кто уже работает в медицине.

По итогам рабочей встречи Дмитрий Махонин поручил краевому Минздраву и Народному фронту включить в чек-лист выездных проверок состояние благоустройства прибольничных территорий. Также во время таких мероприятий рекомендуется опираться и на аналитику Центра управления регионом Пермского края, сформированную по жалобам жителей Прикамья в социальных сетях.

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