Стало известно, за что возбуждены уголовные дела в отношении Аяза Шабутдинова

Как сообщают в МВД, предварительно установлено, что мужчина вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес. У правоохранителей имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы.