Стало известно, за что возбуждены уголовные дела в отношении Аяза Шабутдинова

Posted 3 ноября, 13:47
Published 3 ноября, 13:47
Modified 3 ноября, 13:48
Updated 3 ноября, 13:48
В Москве сотрудники МВД России пресекли противоправную деятельность известного блогера и бизнес-тренера, сообщают в пресс-службе министерства. Речь идет об известном бизнес-тренере, выходце из Пермского края Аязе Шабутдинове.
Задержание провели оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве и сотрудниками УФСБ России по Москве и Московской области.
Как сообщают в МВД, предварительно установлено, что мужчина вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес. У правоохранителей имеется информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы.
Следователем Следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество).
В демонстрируемом МВД видео показан вскрытый сейф, из которого извлекаются деньги.