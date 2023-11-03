Такой жары не было 10 лет. В Пермском крае побит температурный рекорд

Posted 3 ноября, 02:33
Published 3 ноября, 02:33
Modified 3 ноября, 02:35
Updated 3 ноября, 02:35
В Прикамье побит температурный рекорд 2013 года. 2 ноября в Чернушке температура поднялась до уровня +11,6˚. Так тепло в это время года не было 10 лет. При этом на остальной территории региона было в разы холоднее, сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
В Перми, например, максимальный показатель температуры не дотянул и до +5˚, на севере Прикамья в течение дня -1...-4˚. Специалисты отмечают, что 3 ноября потеплеет и на севере до +3...+5˚.
Ранее синоптики рассказывали, что изменение погоды связано с мощным потоком тропического воздуха с юга Европейской территории РФ. На юге сегодня может потеплеть до +9˚.