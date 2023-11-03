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Posted 3 ноября, 02:33

Published 3 ноября, 02:33

Modified 3 ноября, 02:35

Updated 3 ноября, 02:35

В Пермском крае побит температурный рекорд 2013 года

Такой жары не было 10 лет. В Пермском крае побит температурный рекорд

3 ноября 2023, 02:33
Фото: ideogram.ai

В Пермском крае побит температурный рекорд 2013 года

Потепление продолжится в ближайшие дни.

В Прикамье побит температурный рекорд 2013 года. 2 ноября в Чернушке температура поднялась до уровня +11,6˚. Так тепло в это время года не было 10 лет. При этом на остальной территории региона было в разы холоднее, сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

В Перми, например, максимальный показатель температуры не дотянул и до +5˚, на севере Прикамья в течение дня -1...-4˚. Специалисты отмечают, что 3 ноября потеплеет и на севере до +3...+5˚.

Ранее синоптики рассказывали, что изменение погоды связано с мощным потоком тропического воздуха с юга Европейской территории РФ. На юге сегодня может потеплеть до +9˚.

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#Пермь#Погода
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