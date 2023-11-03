Такой жары не было 10 лет. В Пермском крае побит температурный рекорд

В Прикамье побит температурный рекорд 2013 года. 2 ноября в Чернушке температура поднялась до уровня +11,6˚. Так тепло в это время года не было 10 лет. При этом на остальной территории региона было в разы холоднее, сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.