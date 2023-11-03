В Москве за мошенничество задержан инфобизнесмен и блогер Аяз Шабутдинов из Куеды

Posted 3 ноября, 09:27
Published 3 ноября, 09:27
Modified 3 ноября, 11:34
Updated 3 ноября, 11:34
За мошенничество при продаже образовательных курсов задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов. Блогер прилетел в Москву из-за границы и отправился не домой, а на съемные апартаменты, где его и задержали, сообщает telegram-канал 360tv.
Операцию по задержанию проводили ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве.
Аяз Шабутдинов — блогер, предприниматель, коуч, создатель холдинга Like.
В августе в Москве пропал 35-летний Семён Бойко из Ростова-на-Дону, который готовил коллективный иск от имени пострадавших от действий инфобизнесмена, выходца из Прикамья Аяза Шабутдинова.
Бывший сторонник методов Шабутдинова, потерявший при их воплощении несколько миллионов и залезший в долги, в последнее время занимался юридическим сопровождением иска к Шабутдинову и записывал разоблачительные интервью о проекте «Лайк центр». Родственники утверждают, что пропавший проходил обучение в «Лайк Центре» Аяза Шабутдинова — блогера и предпринимателя, прославившегося тем, что стал миллионером за короткое время. И, потеряв деньги, начал расследовать деятельность блогера.
В четверг, 27 июля, в 6:40 утра мужчина вышел из съёмной квартиры в Москва-Сити, сел в такси и с тех пор пропал. Никто из родственников и близких друзей не может выйти с Семёном на связь. В этот же день на канале мужчины вышло видео, которое началось со слов: «Всем привет, друзья, меня зовут Семён Бойко, и если вы смотрите это видео, то наверное я не успел доделать то, что начал».
Видео было записано предположительно в связи с угрозами.
В пятницу, 4 августа, Семен впервые после исчезновения вышел в прямой эфир. Он заявил, что больше не будет публично разоблачать Шабутдинова и «уходит заниматься своей жизнью».
«Это мой последний эфир, больше на эту тему я вообще разговаривать не буду, ничего вещать не буду, скажу всё, что осталось, и эту тему я для себя закрываю», — сказал Бойко.
Блогер отметил, что о происходящем в «Like Центре» знают «на самом высоком уровне», однако в исполнительной власти нет инициативных людей, которые «хотят это остановить».