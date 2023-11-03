В Москве за мошенничество задержан инфобизнесмен и блогер Аяз Шабутдинов из Куеды

В четверг, 27 июля, в 6:40 утра мужчина вышел из съёмной квартиры в Москва-Сити, сел в такси и с тех пор пропал. Никто из родственников и близких друзей не может выйти с Семёном на связь. В этот же день на канале мужчины вышло видео, которое началось со слов: «Всем привет, друзья, меня зовут Семён Бойко, и если вы смотрите это видео, то наверное я не успел доделать то, что начал».