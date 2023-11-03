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Posted 3 ноября, 09:27

Published 3 ноября, 09:27

Modified 3 ноября, 11:34

Updated 3 ноября, 11:34

В Москве за мошенничество задержан инфобизнесмен и блогер Аяз Шабутдинов из Куеды

В Москве за мошенничество задержан инфобизнесмен и блогер Аяз Шабутдинов из Куеды

3 ноября 2023, 09:27
Фото: личная страница Аяза Шабутдинова в соцсетях
Ранее в отношении Шабутдинова подавались иски пострадавшими от его действий

За мошенничество при продаже образовательных курсов задержан блогер-миллионник Аяз Шабутдинов. Блогер прилетел в Москву из-за границы и отправился не домой, а на съемные апартаменты, где его и задержали, сообщает telegram-канал 360tv.

Операцию по задержанию проводили ГУЭБиПК совместно с УФСБ по Москве.

Аяз Шабутдинов — блогер, предприниматель, коуч, создатель холдинга Like.

В августе в Москве пропал 35-летний Семён Бойко из Ростова-на-Дону, который готовил коллективный иск от имени пострадавших от действий инфобизнесмена, выходца из Прикамья Аяза Шабутдинова.

Бывший сторонник методов Шабутдинова, потерявший при их воплощении несколько миллионов и залезший в долги, в последнее время занимался юридическим сопровождением иска к Шабутдинову и записывал разоблачительные интервью о проекте «Лайк центр». Родственники утверждают, что пропавший проходил обучение в «Лайк Центре» Аяза Шабутдинова — блогера и предпринимателя, прославившегося тем, что стал миллионером за короткое время. И, потеряв деньги, начал расследовать деятельность блогера.

В четверг, 27 июля, в 6:40 утра мужчина вышел из съёмной квартиры в Москва-Сити, сел в такси и с тех пор пропал. Никто из родственников и близких друзей не может выйти с Семёном на связь. В этот же день на канале мужчины вышло видео, которое началось со слов: «Всем привет, друзья, меня зовут Семён Бойко, и если вы смотрите это видео, то наверное я не успел доделать то, что начал».

Видео было записано предположительно в связи с угрозами.

В пятницу, 4 августа, Семен впервые после исчезновения вышел в прямой эфир. Он заявил, что больше не будет публично разоблачать Шабутдинова и «уходит заниматься своей жизнью».

«Это мой последний эфир, больше на эту тему я вообще разговаривать не буду, ничего вещать не буду, скажу всё, что осталось, и эту тему я для себя закрываю», — сказал Бойко.

Блогер отметил, что о происходящем в «Like Центре» знают «на самом высоком уровне», однако в исполнительной власти нет инициативных людей, которые «хотят это остановить».

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#Общество#Криминал#Задержание#Мошенничество#Мошенник
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