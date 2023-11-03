В Пермь прибыли первые три из 16 ожидаемых электробусов

Posted 3 ноября, 08:56
Published 3 ноября, 08:56
Modified 3 ноября, 09:08
Updated 3 ноября, 09:08
В Пермь прибыли три из шестнадцати электробусов, которые будут работать на новом маршруте № 81 «улица Сапфирная — станция „Пермь-2“. Об этом сообщают в краевом минтрансе.
Электробусы KAMAZ-6282 — это машины большого класса с возможностью ультрабыстрой зарядки, приспособленные для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40 до +40 °С. Вместимость салона — до 85 пассажиров. Электробусы являются низкопольными и оснащены стационарными валидаторами, видеопанелями, видеокамерами с внутренним и круговым обзором, аппарелью, дверьми c функцией активации пассажиров, Wi-Fi сетью, системой информирования пассажиров и информационным табло в салоне. А также в электробусах установлена система AVAS — это акустическая система оповещения транспортных средств для автомобилей с низким уровнем шума.
Подзаряжаются электробусы от 10 до 20 минут на специальных ультрабыстрых зарядных станциях. Монтаж четырех таких уже идёт на конечной остановке «Улица Сапфирная» в микрорайоне Погода — до 15 ноября они должны быть полностью готовы.
Напомним, что из федерального бюджета выделено 759,5 млн рублей на приобретение электробусов и зарядных станций. Всего в Пермь в ноябре поступят 16 электробусов.
Поступление оставшихся машин ожидается до конца следующей недели.
В октябре сообщалось, что новый автобусный маршрут №81 «Улица Сапфирная — станция Пермь II» запустят с 27 ноября. Автобус будет ездить из микрорайона «Погода» по ул. Старцева, Героев Хасана, Комсомольскому проспекту и ул. Ленина до станции Пермь II. После строительства остановок его перенаправят на ул. Екатерининскую и Луначарского.