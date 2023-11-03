properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 ноября, 14:15

Published 3 ноября, 14:15

Modified 3 ноября, 15:36

Updated 3 ноября, 15:36

В Пермском округе задержана чиновник администрации, бравшая взятки с бизнеса

В Пермском округе задержана чиновник администрации, бравшая взятки с бизнеса

3 ноября 2023, 14:15
Фото: properm.ru
Деньги женщина собирала за выполнение своих непосредственных обязанностей.

В администрации Пермского округа в ходе прокурорской проверки выявлен факт взяточничества в значительном размере. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.

Выяснилось, что муниципальным служащим получены деньги за подготовку фермеру документации для получения субсидии, что напрямую входило в исполнение служебных обязанностей.

По информации журналиста Properm.ru, уголовное дело возбуждено в отношении начальника одного из отделов администрации. За полученные деньги чиновница гарантировала фермерам получение субсидий и помогала им заполнять документы для предоставления мер господдержки.

По результатам проведенной проверки прокурором главе муниципального округа Владимиру Цветову внесено представление за непринятие им мер к урегулированию конфликта интересов, а также материалы направлены в правоохранительные органы.

По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), расследование которого взято прокуратурой района на контроль.

Читайте также:
Начальников транспортного цеха в Перми отправили в СИЗО
#Общество#Криминал#Прокуратура#Коррупционеры#Коррупция
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25