В Пермском округе задержана чиновник администрации, бравшая взятки с бизнеса

Posted 3 ноября, 14:15
Published 3 ноября, 14:15
Modified 3 ноября, 15:36
Updated 3 ноября, 15:36
В администрации Пермского округа в ходе прокурорской проверки выявлен факт взяточничества в значительном размере. Об этом сообщают в надзорном ведомстве.
Выяснилось, что муниципальным служащим получены деньги за подготовку фермеру документации для получения субсидии, что напрямую входило в исполнение служебных обязанностей.
По информации журналиста Properm.ru, уголовное дело возбуждено в отношении начальника одного из отделов администрации. За полученные деньги чиновница гарантировала фермерам получение субсидий и помогала им заполнять документы для предоставления мер господдержки.
По результатам проведенной проверки прокурором главе муниципального округа Владимиру Цветову внесено представление за непринятие им мер к урегулированию конфликта интересов, а также материалы направлены в правоохранительные органы.
По результатам рассмотрения материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), расследование которого взято прокуратурой района на контроль.