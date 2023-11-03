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Posted 3 ноября 2023, 07:27

Published 3 ноября 2023, 07:27

Modified 3 ноября 2023, 07:29

Updated 3 ноября 2023, 07:29

Власти планируют начать брать плату за проезд по Чусовскому мосту с декабря 2024 года

3 ноября 2023, 07:27
Сюжет
Никогданибудь
До завершения работ на объекте детали решения неизвестны.

Власти планируют ввести плату за проезд по мосту через Чусовую с 5 декабря 2024 года. Информация об этом содержится в заключении контрольно-счетной палаты Пермского края на проект бюджета региона на 2024–2026 годы, размещенный в едином кабинете депутата Заксобрания. В этом же документе указана и дата ввода в эксплуатацию сооружения — 24 сентября 2024 года, обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».

Планируется, что годовой сбор за проезд по мосту составит 770 млн рублей. Известна и плата концессионеру — 761,6 млн рублей и 770 млн рублей в 2025 и 2026 годах соответственно.

В конце декабря прошлого года зампред правительства Пермского края Андрей Алякринский по случаю открытия движения по новому мосту через Чусовую заявлял, что чиновники определят размер платы в 2024 году. В пресс-службе регионального Минтранса пояснили, что концессия подразумевает плату за проезд, но пока неизвестно, кто и когда будет ее платить. В любом случае это будет после завершения всех работ на объекте.

Концессионное соглашение по Чусовскому мосту подписали в 2017 году. Концессионером выступило ООО «Пермская концессионная компания» (ПКК), генподрядчиком выбрали АО «Стройтрансгаз». Новый мост ввели в эксплуатацию в конце декабря прошлого года, а старый закрылся на ремонт. Реконструкция долго не начиналась из-за споров «Стройтрансгаза» с подрядчиком работ. Сейчас власти могут расторгнуть концессионное соглашение.

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#Общество#Никогданибудь#Пермь
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