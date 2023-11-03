Власти планируют начать брать плату за проезд по Чусовскому мосту с декабря 2024 года

В конце декабря прошлого года зампред правительства Пермского края Андрей Алякринский по случаю открытия движения по новому мосту через Чусовую заявлял, что чиновники определят размер платы в 2024 году. В пресс-службе регионального Минтранса пояснили, что концессия подразумевает плату за проезд, но пока неизвестно, кто и когда будет ее платить. В любом случае это будет после завершения всех работ на объекте.