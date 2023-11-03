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Posted 3 ноября, 10:10

Published 3 ноября, 10:10

Modified 5 ноября, 07:27

Updated 5 ноября, 07:27

Как работают почта, детские сады, поликлиники, МФЦ в День народного единства

Впереди три выходных. Как работают почта, поликлиники, МФЦ, ЗАГС и детские сады?

3 ноября 2023, 10:10
Фото: properm.ru; 1Mi

Как работают почта, детские сады, поликлиники, МФЦ в День народного единства

В этом году из-за государственного праздника, Дня народного единства, который отмечается 4 ноября, график работы некоторых организаций изменится. Properm.ru узнали, как именно.

Поликлиники и стационары

В Минздраве Пермского края сообщают, что график работы медицинских учреждений изменится незначительно. Поликлиники будут вести прием в штатном режиме в понедельник, 6 ноября. Завтра, 4 ноября, они будут работать в соответствии с графиком дежурств. А кабинеты неотложной медицинской помощи с 4 по 6 ноября откроются в соответствии с графиком работы.

Стоматологические поликлиники будут работать по режиму выходного и праздничного дня, расписание доступно на сайтах этих клиник. Стационары продолжат работать круглосуточно с выходом усиленных бригад.

На время трех выходных в Пермском крае будет усилен контроль деятельности службы неотложной скорой помощи, травмпунктов и дежурных служб. Оказание экстренной помощи в учреждениях продолжится и в нерабочие дни.

Детские сады

В департаменте образования администрации Перми рассказали Properm.ru, что 4, 5 и 6 ноября детские сады в городе работать не будут. С 7 ноября они откроются в штатном режиме с 7:00 до 19:00.

Почта России

В субботу, 4 ноября, почтовые отделения не будут работать. 3 ноября отделения «Почты России» закроются на час раньше, 5 и 6 ноября филиалы будут открыты в обычном режиме.

В выходной день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Они доставят пенсии и пособия по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.

Сбербанк

Завтра, 4 ноября, у филиалов Сбера нерабочий день, будут работать только дежурные офисы — их перечень доступен в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» в разделе «На карте». 5 ноября будут работать только офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье. А в понедельник, 6 ноября, для клиентов откроются офисы, которые обычно работают в субботу.

Банкоматы в зонах самообслуживания при офисах будут работать в обычном режиме. Большинство операций можно совершить в мобильном приложении. Также с 4 по 6 ноября в офисах Сбера не будет проводиться обслуживание корпоративных клиентов, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытию отдельных видов счетов. Уточнить расписание можно в центре поддержки клиентов по телефонам 0321 (с мобильного) или 8-800-555-57-77 (с городских).

Отделы ЗАГС

В Перми 5 ноября с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:48) работают Индустриальный и специализированный отделы ЗАГС. Сегодня, 3 ноября, у всех городских филиалов ЗАГС сокращенный рабочий день с 9:00 до 16:00.

МФЦ

3 ноября график работы для большинства МФЦ не изменится. Пермские отделения будут работать с 8:00 до 20:00. В период с 4 по 6 ноября все отделения МФЦ в регионе будут закрыты на выходной. С 7 ноября филиалы возобновят работу в прежнем режиме.

#Спецпроекты#Общество#Касается каждого#Пермь#Праздник#Сбербанк#Загс#Почта россии#Детские сады#День народного единства#Мфц
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