Впереди три выходных. Как работают почта, поликлиники, МФЦ, ЗАГС и детские сады?

Posted 3 ноября, 10:10
Published 3 ноября, 10:10
Modified 5 ноября, 07:27
Updated 5 ноября, 07:27
В Минздраве Пермского края сообщают, что график работы медицинских учреждений изменится незначительно. Поликлиники будут вести прием в штатном режиме в понедельник, 6 ноября. Завтра, 4 ноября, они будут работать в соответствии с графиком дежурств. А кабинеты неотложной медицинской помощи с 4 по 6 ноября откроются в соответствии с графиком работы.
Стоматологические поликлиники будут работать по режиму выходного и праздничного дня, расписание доступно на сайтах этих клиник. Стационары продолжат работать круглосуточно с выходом усиленных бригад.
На время трех выходных в Пермском крае будет усилен контроль деятельности службы неотложной скорой помощи, травмпунктов и дежурных служб. Оказание экстренной помощи в учреждениях продолжится и в нерабочие дни.
В департаменте образования администрации Перми рассказали Properm.ru, что 4, 5 и 6 ноября детские сады в городе работать не будут. С 7 ноября они откроются в штатном режиме с 7:00 до 19:00.
В субботу, 4 ноября, почтовые отделения не будут работать. 3 ноября отделения «Почты России» закроются на час раньше, 5 и 6 ноября филиалы будут открыты в обычном режиме.
В выходной день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Они доставят пенсии и пособия по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ.
Завтра, 4 ноября, у филиалов Сбера нерабочий день, будут работать только дежурные офисы — их перечень доступен в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» в разделе «На карте». 5 ноября будут работать только офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье. А в понедельник, 6 ноября, для клиентов откроются офисы, которые обычно работают в субботу.
Банкоматы в зонах самообслуживания при офисах будут работать в обычном режиме. Большинство операций можно совершить в мобильном приложении. Также с 4 по 6 ноября в офисах Сбера не будет проводиться обслуживание корпоративных клиентов, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытию отдельных видов счетов. Уточнить расписание можно в центре поддержки клиентов по телефонам 0321 (с мобильного) или 8-800-555-57-77 (с городских).
В Перми 5 ноября с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 13:48) работают Индустриальный и специализированный отделы ЗАГС. Сегодня, 3 ноября, у всех городских филиалов ЗАГС сокращенный рабочий день с 9:00 до 16:00.
3 ноября график работы для большинства МФЦ не изменится. Пермские отделения будут работать с 8:00 до 20:00. В период с 4 по 6 ноября все отделения МФЦ в регионе будут закрыты на выходной. С 7 ноября филиалы возобновят работу в прежнем режиме.