Впереди три выходных. Как работают почта, поликлиники, МФЦ, ЗАГС и детские сады?

Банкоматы в зонах самообслуживания при офисах будут работать в обычном режиме. Большинство операций можно совершить в мобильном приложении. Также с 4 по 6 ноября в офисах Сбера не будет проводиться обслуживание корпоративных клиентов, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытию отдельных видов счетов. Уточнить расписание можно в центре поддержки клиентов по телефонам 0321 (с мобильного) или 8-800-555-57-77 (с городских).